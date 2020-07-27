Bursaspor'da flaş ayrılık!

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'da, teknik direktör İrfan Buz ile yollar ayrıldı.

cumhuriyet.com.tr
27 Temmuz 2020 Pazartesi, 16:56
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Yeşil-beyazlı ekipte, teknik direktör İrfan Buz ile yollar ayrıldı. Bu sezon TFF 1. Lig'i 6. sırada tamamlayan Bursaspor, Play-Off yarı final maçında Adana Demirspor'a elenerek Süper Lig'e yükselme şansını yitirdi.

Yeşil beyazlı ekip geçtiğimiz haziran ayında İrfan Buz ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Bursaspor'un başında 6 maça çıkan İrfan Buz, 3 galibiyet, 2 beraberlik 1 de yenilgi aldı.


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