Bursasporlu Burak: Bursaspor'da kötü gidişatı çevirmek elimizde

09 Ekim 2020 Cuma, 10:28

Bursaspor'un Ümit Milli Takım'da forma giyen genç yıldızı Burak Kapacak, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Kapacak, "Bursaspor'dayım ve takımıma ne kadar fazla katkı verebilirsem benim için o kadar iyi" dedi.

Uzun zaman sonra milli takıma çağrıldığını söyleyen Kapacak, "Milli takıma gelmeyeli uzun zaman olmuş, özlemişim milli takımı. Milli formayı giymek çok önemli ve burada olduğum için çok mutluyum" diye konuştu.

Ümit Milli Takım'ı A Milli Takım için bir kapı olduğunu söyleyen 20 yaşındaki futbolcu, "Önemli olan tabii ki A Milli Takım. Ümit Milli Takım'da olmak bu nedenle çok önemli, buradan A Milli Takım'a gidebilmek için çaba göstermemiz gerekiyor. Onun için de çalışmalarımıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

TFF 1'inci Lig'de Bursaspor forması giyen Kapacak, takımın performansını da değerlendirirken, "Bursaspor olarak lige kötü başladık ama bunu iyiye çevirmek bizim elimizde. İnşallah bu gidişatı iyiye çevirerek ilerlemek istiyoruz" dedi.



