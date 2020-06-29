Bursaspor'un acı günü

29 Haziran 2020 Pazartesi, 23:52

Bursaspor, 22 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Bursaspor taraftarı Kaan Sağır için başsağlığı mesajı yayınladı.

Bursasporlu taraftarlar, bugün ani bir ölüm haberiyle sarsıldı. Üniversiteli Bursasporlular Derneği üyelerinden Kağan Sağır, geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Bursaspor Kulübü, 22 yaşındaki Kağan Sağır için başsağlığı mesajı yayınlayarak, şu ifadelere yer verdi:

"Taraftarımız Kağan Sağır’ın genç yaşta hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı dileriz."



