Bursaspor'un gençleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un radarında
Süper Lig'e geri dönüş umutlarını bir sonraki sezona bırakan Bursaspor'un genç futbolcuları, Süper Lig'in önde gelen takımlarının ilgisini çekiyor.
TFF 1. Lig’de bu sezon transfer yasağını kaldıramayan ve genç ağırlıklı bir kadro ile mücadele etmek zorunda kalan Bursaspor’da gözler transfere çevrildi. Devre arasında Ali Akman’ı Eintracht Frankfurt’a bedelsiz kaptıran yeşil-beyazlı kulüp, bu kez aynı hataya düşmek istemiyor. Nitekim Bursaspor’un en etkili isimleri arasında yer alan Burak Kapacak’la Fenerbahçe’nin, İsmail Çokçalış ve Batuhan Kör’le Galatasaray’ın, Emirhan Aydoğan’la Trabzonspor’un, Burak Altıparmak’la ise de Alanyaspor’un ilgilendiği belirtiliyor.
TARAFTAR GELECEKTEN ENDİŞELİ
Bursaspor Kulübü’nde ise belirsizlik devam ediyor. Gözler Olağan Genel Kurul’a çevrilmişken, Başkan Erkan Kamat’ın kongre tarihini 1 Mayıs’a çekmesi, ardından da çıkan yasa gereği bu organizasyonun belirlenen tarihte yapılamayacağının öğrenilmesine rağmen reaksiyon gösterilmemesi camiada tepkilere sebep oldu.
Kongre tarihinin henüz netlik kazanmaması ve gelecek sezonun planlamasıyla ilgili bir adım atılmaması ise yeşil-beyazlı taraftarı endişeye sürükledi. Teknik Direktör Mustafa Er’in de gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı belirsizliği koruyor. Bursaspor taraftarı hem genç oyuncuların hem de Mustafa Er’in gelecek sezon da takımda kalması görüşünde birleşiyor.
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