SON DAKİKA | Bandırmaspor'da Erkan Sözeri ile yollar ayrıldı
Son dakika... TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, teknik direktör Erkan Sözeri ile yolların ayrıldığını açıkladı.
TFF 1. Lig'de bitime iki hafta kala 39 puanla 11. sırada bulunan Royal Hastanesi Bandırmaspor, teknik direktör Erkan Sözeri ile karşılıklı iyi niyet çerçevesinde yolların ayrıldığını açıkladı. Bordo-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Kulübümüz, teknik direktörümüz Erkan Sözeri ile karşılıklı iyi niyet çerçevesinde yollarını ayırdı. pic.twitter.com/Rm9QqdqvRL— Bandırmaspor (@Bandirmaspor) April 26, 2021
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