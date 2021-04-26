SON DAKİKA | Bandırmaspor'da Erkan Sözeri ile yollar ayrıldı

26 Nisan 2021 Pazartesi, 13:45

TFF 1. Lig'de bitime iki hafta kala 39 puanla 11. sırada bulunan Royal Hastanesi Bandırmaspor, teknik direktör Erkan Sözeri ile karşılıklı iyi niyet çerçevesinde yolların ayrıldığını açıkladı. Bordo-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:







