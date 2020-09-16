Bütçeyi vergi kurtardı

16 Eylül 2020 Çarşamba, 02:00

Ağustosta geçen yılın ayına göre bütçe gideri yüzde 14.3 azalarak 80.3 milyar lira, bütçe geliri yüzde 15.1 artarak 108.7 milyar lira oldu. Bütçe dengesi ise uzun süre sonra fazla vererek 28.2 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı ayında fazla 576 milyon TL idi. Faiz dışı dengede 60.3 milyar TL fazla verdi. Bütçedeki iyileşmede en büyük etkiyi vergi gelirleri yaptı. Ağustosta vergi gelirleri yüzde 47.8 artarak 98.5 milyar TL’ye çıktı. Bu kapsamda özellikle otomobil satışlarının artmasıyla çok hızlı büyüyen motorlu taşıtlar vergileri önemli etki yaptı.

FAİZ GİDERİ YÜKSEK

Yine ağustos ayında faiz giderleri yüzde 9.5 artarak 11.9 milyar TL, faiz hariç giderler yüzde 17.4 düşerek 68.4 milyar TL oldu.

Yılın ilk 8 ayında ise giderler yüzde 15.6 artarak 761.4 milyar TL, gelirler yüzde 10.1 artarak 650.5 milyar TL, açık da yüzde 62.9 artarak 110.9 milyar TL oldu. Hatırlanacağı gibi ilk 7 aylık açık 139.1 milyar liraya çıkarak 138.9 milyar liralık yılsonu hedefini aşmıştı. Ağustostaki iyileşme açığı şimdilik hedefin altına indirdi.

Ayrıca yıl başında Merkez Bankası’ndan Hazine’ye 40.5 milyar TL aktarıldığını da unutmamak gerekiyor. İlk 8 ayda faiz dışı denge de 19.3 milyar lira açık verdi.

Yine ilk 8 ayda vergi gelirleri yüzde 18 artarak 510.4 milyar TL, bu kapsamda yurttaşın cebinden çıkan ÖTV de yüzde 35 artışla 122.7 milyar TL’ye ulaştı. ÖTV yüzde 24 ile vergi gelirleri içerisinde ilk sırada yer alıyor. Faiz giderleri yüzde 32.1 artarak 91.6 milyar TL, faiz hariç giderler yüzde 13.6 artarak 669.8 milyar TL’ye çıktı.

‘ÖRTÜLÜ’ 1.3 MİLYAR TL

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı’nın kullanımında bulunan “örtülü ödenekten” ağustosta 21.5 milyon lira, 8 ayda ise 1.3 milyar lira harcama yapıldı. İçerisinde Ziraat ve Halk Bankası’nın da bulunduğu mali kurumların görev zararlarında 8 aylık toplam 4.7 milyar lira oldu. Ayrıca SGK’nin görev zararı ağustosta 6.1 milyar lira, 8 ayda 67.1 milyar liraya ulaştı.

DİYANET 7.5 MİLYAR HARCADI

Cumhurbaşkanlığı’nın ağustos harcaması 251.3 milyon lira, ilk 8 aylık harcaması ise 1.7 milyar lira oldu.

Bütçe başlangıç ödeneği 29 milyar lira olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın harcaması 34 milyar liraya ulaştı. Dev bütçesi ile birçok bakanlığı geride bırakan ve mevcut başkanın açıklamaları nedeniyle son dönemin en çok tartışılan kurumu olan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ise 8 aylık harcama toplamı 7.5 milyar liraya çıktı.