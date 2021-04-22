Bütün gençler birinci

22 Nisan 2021 Perşembe, 02:00

Her yıl Köy Enstitülerinin kuruluş yıldönümü olan 17 Nisan tarihinde Fethiye Belediyesi, Adabelen Ortaklar Öğretmen Okullular - Adabelenliler Derneği Dergisi ve FETAV’ın desteğiyle düzenlenen, bu yıl belgesel sinemasının üstadı Süha Arın’a adanan belgesel günleri sürpriz bir değerlendirmeyle bitti. Katılan liseli gençlerin çabasını takdir eden ve ayrım yapmak istemeyen jüri hepsini birinci ilan etti.

Tören çok coşkuluydu; “Aydınlanma ışığı sönmeyecek” pankartlarının altında Köy Enstitüsü mezunu öğretmenler, mandolinleri ile ilk önce Öğretmen Marşı ile başladıkları programı, Köy Enstitüleri Marşı ile tamamladı. Emekli öğretmen ve şair Hasan Hüseyin Korkmazgil’in eşi Azime Korkmazgil, elinde bastonu, kar düşmüş saçları ve tüm yaşanmışlığı ile aydınlanma devrimini anlattı. Millet mektepleri, köy öğretmenleri, köy eğitmenleri atılımları, 1930’lu yılları yaşayan canlı tanık olarak, köylünün okutulması, çağdaşlaşmanın, aydınlanmanın içeriğini, 4. Fethiye Belgesel Günleri’ni düzenleyen Ortaklar İlköğretmen Okulu Adabelenliler Derneği Fethiye Temsilcisi Abdullah Taşçıoğlu da “Antalya’nın Altın Portakal’ı varsa Fethiye’nin de Belgesel Günleri olacaktır diye çıktığımız yolculukta Covid bizi engelleyemedi. Gençlerimize söz vermiştik, yaptık. Onlar da profesyonel belgeselci gibi emek verdi. Bu yıl şartlar dahilinde ayrım yapamazdık, ayrıca hepsi güzeldi, o yüzden birinci, bütün katılımcı öğrencilerimizdir! Onlar ayrıca onur ödülüne layık görülen Süha Arın için birlikte bir belgesel çektiler. Bu kolektif bilinçtir” diye açıkladı sürprizi! Gençler ödüllerini Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç’tan aldı. Ödül törenine Göcek Süleyman Şatır Anadolu Lisesi, Fethiye Fatih Anadolu Lisesi, HATEM Anadolu Lisesi ve Üzümlü İMKB Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.