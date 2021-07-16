Büyük şehirlerde pazarlara gelen besiciler, fiyatlar nedeniyle satışlardan umutsuz

16 Temmuz 2021 Cuma, 04:00

Kurban Bayramı yaklaşırken besiciler büyük şehirlerde kurulan pazarlarda yerlerini almaya başladı. Büyük ve küçükbaş hayvanları ile pazarlara çıkan besiciler, bayrama dört gün kalmasına rağmen henüz satışların başlamadığını söylüyor. Besiciler artan maliyetleri karşılamak için zararına bile satışa hazır olduklarını belirtiyor.

Bu yıl pazarlarda canlı et kilogram fiyatı 25-35 TL aralığında değişiyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin açıkladığı fiyatlara göre büyükbaş 5 bin ile 30 bin lira, küçükbaş ise 800 lira ile 3 bin 500 lira arasında değişiyor. Bu pazarlardan biri İstanbul’ta Ferhatpaşa bölgesinde kuruluyor. Bayram öncesi satışlardaki durumu konuşmak için türlü umutlarla pazara gelen satıcılarla konuştuk. Türkiye’nin birçok yerinden İstanbul’a gelen yetiştiricilerin bu yıl en büyük sorunu kiralar olmuş.

Yetiştiriciler, bayrama dört gün kala satışların çok düşük olduğunu söylüyor. Besici Maşallah Demirel, bu yıl kiradan yem fiyatlarına büyük sorunlarla işe başladıklarını belirtiyor. 10 metrekarelik alana günlük 1250 TL kira verdiğini söyleyen Demirel, şunları söylüyor:

“Burayı belediye özel bir şahsa vermiş 4 bin TL’ye. O bize 11 bin TL’ye kiralıyor. Nakliyeciler normalde 7 bin TL’ye taşırken Kurban Bayramı diye 11 bin TL’ye taşıyorlar. İçme suyunu bile 1 TL’ye satarlarken pazar kurulunca 2 TL’ye satıyorlar. Yem fiyatları dolara endeksli. Her sabah daha pahalıya alıyoruz. Yani kısacası herkes bize ‘Bu işi yapmayın’ diyor. Böyle giderse hepimiz bırakacağız işi. Bakalım iki sene sonra memlekette et bulabilecek misiniz?”

Başka bir besici ise Kars’tan getirmiş hayvanlarını. Pazarda çadır kurulumu dahil 25 bin TL ödediğini belirtiyor ve şunları ekliyor:

“Kars’tan buraya 13 bin TL yol parası verdik. Büyükbaşta kilogramı 30 TL’ye satıyoruz ama alamıyor insanlar. Herkes son günleri bekliyor. Zararı kabullendik artık, sadece azaltmaya çalışıyoruz. Kazandığımız parayı buranın kirasına, yemciye, nakliyeciye vereceğiz.”

‘KİMSE HAYVANCILIK YAPMAZ’

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç ise yetiştiricinin en önemli maliyetlerinin yem, nakliye ve kira olduğunu vurguluyor. Kira ve nakliye fiyatlarının dönemsel artışının denetlenmesi gerektiğini belirten Tunç, şunları ekliyor:

“Özellikle büyük şehirlerde bu durumla karşılaşıyoruz. Birileri belediyelerden yer kiralayarak burayı hayvan pazarı haline getirip çok yüksek fiyatlara üreticilere kiralıyor. Girdi maliyetleri böyle artmaya devam ederse kimse hayvancılık yapmaz.”

ELDE KALAN HAYVANI ET VE SÜT KURUMU ALSIN!

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Nihat Çelik ise besicilere telaşa kapılıp hayvanlarını ucuz fiyatlarla elden çıkarmamalarını söylüyor. Bayram öncesi son hafta sonunda bir canlılık beklediklerini söyleyen Nihat Çelik, yetiştiricilere itidal çağrısı yapıyor. Çelik, şunları söylüyor:

“Küçükbaş köylünün altın bileziğidir. Telaşa kapılıp fırsatçılara ucuza vermeyin. O hayvan her geçen gün para edecektir, kurban dışında da satılır.

Hayvanlarımız elimizde kaldı diye heyecanlanmasınlar. Evet, yem fiyatlarında maalesef artış var. Hayvanlarınızı elinizde tutun. Bu işin ihracatı da var. Hayvan aramaya çıkınca bulamıyoruz. Kalan hayvanlar için Et ve Süt Kurumu’nun alım yapacağını düşünüyoruz.”