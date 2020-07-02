Büyükçekmece Adliyesi önünde silahlı kavga çıktı

İstanbul'da Büyükçekmece Adliyesi önünde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada iki kişi yaralandı, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

İHA
02 Temmuz 2020 Perşembe, 15:36
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Büyükçekmece Adliyesi önünde silahlı kavga çıktı. 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.


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