Büyükçekmece Adliyesi önünde silahlı kavga çıktı
İstanbul'da Büyükçekmece Adliyesi önünde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada iki kişi yaralandı, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Büyükçekmece Adliyesi önünde silahlı kavga çıktı. 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.
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