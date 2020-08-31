Büyükçekmece Belediyesi'ne 51 araçlık filosuyla artık çöplerini kendisi toplayacak

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 14:57

Daha önce temizlik hizmetleri için ihale usulüyle çalışan belediye artık kendi filosunu kurarak ilçeye hizmet sunacak. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, artık müteahhit firmalarla çalışmayacağını belirterek, temizlik işlerinde yeni bir dönem başlattıklarına dikkat çekti. Satın alınan yeni araçların devir teslim töreni öncesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarının süpürge ve çöp kovalarıyla yaptığı müzikli dans gösterisi büyük alkış topladı.

“KENDİ İŞİMİZİN PATRONU OLDUK”

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Bu seneden itibaren temizlik işlerini artık tamamen kendimiz yapıyoruz. Kendi işimizin patronluğunu artık biz yapıyoruz. Büyükçekmece Belediyesi hem çöpünü kendisi topluyor hem yolunu, suyunu, kanalını, altyapısını kendisi yapıyor. Artık bizim belediyemizin kapısında kimse pek müteahhit göremeyecek. Bundan sonra yeni bir döneme girdik. 45 yıllık belediyeci olarak bundan sonra işimizi daha çok nasıl kolaylaştırabiliriz buna bakacağız. Bugün 40 araçla temizlik işlerimizde yeni bir kulvar açtık. Artık temizlik işlerinin müteahhiti Büyükçekmece Belediyesi’nin Temizlik İşleri Müdürü ve onun bağlı olduğu başkan yardımcısı olacaktır. Hayırlı olsun” dedi.

2 MİLYON TL TASARRUF ELDE EDİLDİ

Yeni araçlar hakkında bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar, araç filosuna 15 adet 130+1.5 metreküp, 4 adet 16+5 metreküp, 1 adet 18+1.5 metreküp, 1 adet 8+1 metreküp hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonları, 7 adet 6 metreküp açık kasa damperli kamyon, 1 adet 13 ton kapasiteli arazöz, 1 adet lastik tekerlekli kazıcı yükleyici dahil edildiğini belirterek “Büyükçekmece Belediyesi vatandaşlara kaliteli hizmet vermeye devam edecek” dedi.

Sancar, 2 milyona yakın KDV istisnasından yararlanarak büyük bir tasarruf elde edildiğini de sözlerine ekledi. Büyükçekmece Belediyesi’nin Güzelce Garajı’nda gerçekleştirilen devir teslim törenine Hidromark Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ersin Bazmanoğlu, Mercedes A.Ş. Kamu Satış Grup Müdürü Bülent Tarhan ve ÇETAŞ Ford Genel Müdürü Gülay Gülay Kökbaş da katıldı.