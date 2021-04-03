Büyükelçi atamaları AKP'li eski vekillerin emeklilik projesi mi?

03 Nisan 2021 Cumartesi, 18:22

Cumhurbaşkanı Kararı ile bugün 13 büyükelçi ataması yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasının bulunduğu kararda, Azerbaycan Büyükelçiliğine Cahit Bağcı, Polonya Büyükelçiliğine Cengiz Kamil Fırat, Hindistan Büyükelçiliğine Fırat Sunel, Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliğine Tugay Tunçer, İtalya Büyükelçiliğine Ömer Göcük, Irak Büyükelçiliğine Ali Rıza Güney, Kırgızistan Büyükelçiliğine Ahmet Sadık Doğan, Myanmar Birliği Büyükelçiliğine Ali Sait Akın, Sierra Leone Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Sibel Erkan, İspanya Krallığı Büyükelçiliğine Burak Akçapar, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mehmet Munis Dirik, Tayland Krallığı Büyükelçiliğine Serap Ersoy ve Burkina Faso Büyükelçiliğine Nilgün Erdem Arı atandı.

Atamalarda liyakatin ön plana çıkmadığını açıklayan CHP Milletvekili Çakırözer, Dışişleri Bakanlığı’nda kariyer diplomatı olan 40 büyükelçinin boşta beklediğini vurgulayarak, “AKP şu andaki kadroların 25’ni siyasi atamalarla doldurmuş durumda. Daha bugün yayımlanan kararname ile Bakü Büyükelçiliği’ne eski bir AKP’li milletvekili atandı. Oysa Bakü Büyükelçiliğine bir kariyer diplomatı atanacağı açıklanmış ve kendisi tebrik dahi edilmişti” diye konuştu.

Çakırözer, siyasi atamaların Türkiye’nin yurt dışındaki itibarını zedelediğini vurgulayarak, “AKP artık Dışişleri Bakanlığı’nın büyükelçilik pozisyonlarını eski vekillerin emeklilik projesi yapmaktan vazgeçmeli” dedi.