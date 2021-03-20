Büyükelçi ve il müftülüğüne yeni atamalar yapıldı

20 Mart 2021 Cumartesi, 08:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Türkiye'nin Singapur Cumhuriyeti Büyükelçisi Murat Lütem ve Moğolistan Büyükelçisi Muhittin Ahmet Yazal merkeze alındı.

Singapur Büyükelçiliğine NATO ve Avrupa-Atlantik Güvenlik ve Savunma İşleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Burçin Gönenli, Moğolistan Büyükelçiliğine ise Enerji ve Çok Taraflı Ulaştırma Genel Müdür Yardımcısı Zafer Ateş atandı.

Nijerya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hidayet Bayraktar'ın atanmasına karar verildi. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı bünyesinde açık bulunan Personel Genel Müdür Yardımcılığına Uygar Mustafa Sertel, Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına da Ahmet Akıntı getirildi.

14 İLE MÜFTÜLER ATANDI

Atama kararlarına göre Giresun, Balıkesir, Kahramanmaraş, Iğdır, İzmir, Yozgat, Antalya, Şanlıurfa, Şırnak, Karaman, Hakkari, Bolu, Osmaniye ve Konya müftülüğüne atama yapıldı. 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Diyanet İşleri Başkanlığına atamalar yapıldı. Yeni atamalara göre; "Giresun İl Müftüsü Muhittin Oral, görevden alındı. - Giresun İl Müftülüğüne, Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan - Balıkesir İl Müftülüğüne, Kahramanmaraş İl Müftüsü Celal Sürgeç, - Kahramanmaraş İl Müftülüğüne, İğdır İl Müftüsü Mustafa Tekin, - Iğdır İl Müftülüğüne İrfan Açık, - İzmir İl Müftülüğüne, Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, - Yozgat İl Müftülüğüne Ali Gülden, - Antalya İl Müftülüğüne Nazif Fethi Yalçınkaya, - Şanlıurfa İl Müftülüğüne, Şımak İl Müftüsü Ramazan Tolan, - Şırnak İl Müftülüğüne, Şanlıurfa İl Müftüsü Mehmet Taştan, - Karaman İl Müftülüğüne, Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz, - Hakkari İl Müftülüğüne, Karaman İl Müftüsü Muhammet Lutfı Ketenci, - Bolu İl Müftülüğüne, Osmaniye İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, - Osmaniye İl Müftülüğüne Ali Çakmak atandı. Konya İl Müftülüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Doç. Dr. Ali Öge görevlendirilmiştir."

Kaynak Yeniçağ: Büyükelçi ve il müftülüğüne yeni atamalar yapıldı