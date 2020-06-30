Büyükşehir Belediyesi destekledi, Muğlalı kadınlar 18 milyon çiçek üretti
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin alım garantisi verdiği ve tamamını kadınların oluşturduğu Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 3 sera ile başladıkları çiçek serasını 27’e çıkarırken ürettikleri 18 milyon çiçeği Türkiye’nin değişik illerine gönderdiler.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Köyceğiz ilçesinde 2015 yılında Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nden 3 üretici ile başlattığı alım garantili çiçek üretiminde bugün 30 bin 500 metrekare alanda 27 sera ile mevsiminde 60 üretici rakamlarına ulaştı. Bugüne kadar 18 milyon 013 bin 985 adet çiçek üreten seralar sadece Muğla’yı süslemekle kalmadı aynı zamanda Aydın, Isparta, Burdur, Antalya ve Afyon’da da parkları, yeşil alanları süsledi.
GÜRÜN: KADIN ELİ DEĞİNCE...
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Köyceğiz ilçesi Beyobası Mahallesi’nde başlatılan Alım Garantili Çiçek üretiminde 18 Milyon rakamına ulaşan seraları ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi. Burada konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, toprağa kadın elinin değmesiyle üretimin ve verimin arttığını, Muğla’da kadın eliyle üretilen çiçeklerin Ege ve Akdeniz’i süslediğini söyledi. Gürün, “Nüfusumuzun yüzde 50’si kırsalda yaşıyor ve toprağını el emeği ile işliyor. “Toprağını satma, ürününü sat” dedik ve projelerimizi hayata geçirdik. Bunlardan birisi de alım garantili çiçek üretimiydi. 3 sera ile başladık şimdi 27 seramız var. 18 milyon çiçek ürettik. Ürettiğimiz çiçekler ilçelerimizi, otellerimizi ve Aydın, Isparta, Burdur, Antalya, Afyon gibi şehirlerimizi de süslüyor. Üretici kadınlarımıza gelir kaynağı olan alım garantili çiçek üretimiyle Muğlamız çiçek üretim merkezi olacak. Üreticilerimiz kazanacak, Muğla kalkınacak” dedi.
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