Büyüme istihdam yaratmıyor

25 Haziran 2020 Perşembe, 06:00

Bu amaçla düzenlenen toplantıda güncel değerlendirme yapan Yorgancılar, “İşsizlik 2010’dan bu yana yüzde 10.5’ten yüzde 3.8’e geldi. Bizim büyüme ve üretim şeklimiz maalesef istihdam yaratmıyor” dedi.

Yatırımların da bir önceki yıla göre yüzde 12.4 gerilediğini ifade eden Yorgancılar, şu vurguyu yaptı: “Firmalar ellerindeki ekipmanlarla günü geçiştirmeye çalıştılar. Konkordato ilan edilmesinin de kolaylaştırılması, alacaklarda sorun yaşanmasına neden oldu. İhracatçılar ise kur artışlarından kaynaklı avantaj nedeniyle bu krizden en az hasarla çıktı.”

Üretim ve ihracatın Türkiye’nin geleceği olduğunu açıklayan Yorgancılar, ayrıca ArGe’ye yatırım anlamında hâlâ binde 35 civarında bir pay aldığını hatırlatarak yüksek katma değerli üretim için daha çok yol alınması gerektiğini ifade etti.