Büyüme ve kârlılık daraldı

01 Ağustos 2020 Cumartesi, 06:00

Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin yer aldığı Capital500 araştırması, şirketlerin kârlılıklarındaki erimeyi gözler önüne serdi. Araştırma, 2019’da düşen talep ve artan maliyetlerin şirketleri kârlılık konusunda ciddi şekilde baskıladığını ortaya koydu. Buna göre:

- 2018’de Capital500’de nominal olarak kârlılık yüzde 19 artarken, 2019’da bu artış yüzde 6.9 oldu. Reele bakıldığında ise kârdaki tahribat net olarak ortaya çıktı.

- 2018’de reelde yüzde 2.4 oranında yükselen Capital500 şirketlerinin toplam kârı, 2019’da yüzde 6.2 küçüldü.

- 2018’de nominal olarak yüzde 36.9 büyüme yaşayan Capital500 şirketlerinin toplam cirosu ise 2019’da yüzde 16.3 büyüdü. Ancak cirosal büyüme hızı reelde daha keskin bir düşüş yaşadı. *Reel olarak 2018’de yüzde 17.8’lik büyüyen Capital500 cirosu, 2019’da yüzde 2.1’lik büyüme yakalayabildi.

- 2017’de kârını açıklayan 311 şirketten 34’ü zarar ederken, 2018’de kâr açıklayan 251 şirketten 37’si zarar yazmıştı. 2019’da ise kârını paylaşan 265 şirketten 39’u zarar açıkladı.

- 2019’da 7 şirket üç haneli büyüdü. 2018’de 9 şirket üç haneli büyümüştü.

- 500 şirketten 80’i ciroda küçülmüş oldu. 2018’de bu sayı 25’ti. 4 2019’da kâr bilgisi veren 267 şirketten 39’u zarar açıkladı.

- 2009’da Capital500’e girmek için aşılması gereken bariyer 92.9 milyon dolardı. Bu yılki Capital500 listesine ise 2019 sonuçlarına göre 151.9 milyon dolar ve üzeri cirosu olan şirketler girebildi.

TÜPRAŞ BİRİNCİLİĞİ BIRAKMADI

Capital500 araştırmasının sonuçlarına göre 500 büyük şirketin sıralandığı listenin zirvesindeki Tüpraş yine ciroda en büyük şirket olarak birinciliği bırakmadı. İkinci Türk Hava Yolları ve üçüncü ise Petrol Ofisi oldu. Onu dördüncü sırada Opet izledi.

2019 cirolarına göre Capital500 araştırmasında listenin ilk 10’unda yer alan şirketlerden dördünün yeri değişirken, altısı yerini korudu. 2018 yılında yedinci olan BİM Birleşik Mağazalar beşinciliğe, beşinci olan Ford Otosan yedinciliğe geldi.