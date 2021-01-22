Bylock kullanıcısı 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sınav sorularını alarak hakim/savcı oldukları değerlendirilen ve daha sonra mesleklerinden ihraç edilen, çoğu Bylock kullanıcısı 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

DHA
22 Ocak 2021 Cuma, 09:38
Bylock kullanıcısı 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı
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