Bylock kullanıcısı 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sınav sorularını alarak hakim/savcı oldukları değerlendirilen ve daha sonra mesleklerinden ihraç edilen, çoğu Bylock kullanıcısı 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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