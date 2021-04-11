C vitamini nedir, faydaları nelerdir?
Tüm dünyanın yaşadığı salgın döneminde bağışıklığı korumak, güçlendirmek toplum sağlığı açısından önemli gündem maddeleri arasına girdi. Bağışıklık sistemini güçlendirmek söz konusu olunca akla gelen vitamin türlerinin başında C vitamini gelir. Peki C vitaminin faydaları nelerdir, hangi besinlerde bulunur?
C vitamini, askorbik asit olarak da bilinen, meyve ve sebzelerde doğal olarak bulunan, suda eritilen formlarının da satıldığı ve birçok önemli görevi olan bir vitamin türüdür. C vitamini, insanın ihtiyacı olan kan damarları, kaslar, kıkırdaklar ve kemiklerde bulunan kolajen proteinini oluşturmaya yardımcıdır.
C vitamini (askorbik asit) insanlar için zorunlu bir besin kaynağıdır. İnsan vücudu C vitaminini içten üretemediği için dışarıdan gıdalar yoluyla temin etmek zorundadır. Yaygın olarak narenciye, çeşitli meyve ve sebzelerde bulunan c vitamini eczanelerde takviye amaçlı kapsül ya da tablet formunda da satılmaktadır.
C vitamini antioksidan özelliğinin öne çıkmasının yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendirmek, böbrek hastalıklarına, doğum öncesi sağlık sorunlarına, göz hastalıklarına ve hatta cilt sağlığını iyileştirmeye kadar varan çeşitli faydalar barındırır.
Araştırmalara göre, C vitamini açısından en zengin yiyecekler arasında narenciye ürünleri, yeşil biber, çilek, domates, brokoli, patates ve tatlı patates olduğu görülmüştür.
C VİTAMİNİNİN FAYDALARI NELERDİR?
Bakteriyel enfeksiyonun önlenmesine yardımcı olur.
Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.
Damarlardaki kan pıhtılaşmasını düşürür.
Kanayan diş etlerini; yanıkları, yaraları iyileştirme de etkilidir.
Kalp hastalıklarına karşı koruyucudur.
Demir eksikliğini önler ve beyaz kan hücrelerinin işlevini arttırır.
Doku onarımına fayda sağlar.
Ciltte kolajen üretimi destekleyerek kırışıklıkların oluşmasında engelleyici görev üstlenir.
Cilt kuruluğu ve yaşlanmaya karşı olumlu etkileri vardır.
Güneş ışığının zararlı etkilerini azaltır.
Felç riskini azaltır.
C VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNDE NE OLUR?
Bazı kanser türleri ve sindirim sistemi rahatsızlıkları C vitamini eksikliğine karşı duyarlı olabilir.
Kansızlık(anemi), diş eti kanaması, ciltte morarma gibi etkileri olabilir.
Yaraların iyileşmesinde yavaşlama adı verilen iskorbüt hastalığının ortaya çıkmasına neden olabilir.
C VİTAMİNİ BULUNAN MEYVE VE SEBZELER
Siyah frenk üzümü
Domates
Kivi
Portakal
Çilek
Limon
Ananas
Tatlı patates
Mango
Greyfurt
Bezelye
Papaya
Kırmızıbiber
Brokoli
Maydanoz
Brüksel lahanası
Karnabahar
Yeşil dolmalık biber
Yeşil biber
Patates
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