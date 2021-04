C vitamini nedir, faydaları nelerdir?

11 Nisan 2021 Pazar, 00:00

C vitamini, askorbik asit olarak da bilinen, meyve ve sebzelerde doğal olarak bulunan, suda eritilen formlarının da satıldığı ve birçok önemli görevi olan bir vitamin türüdür. C vitamini, insanın ihtiyacı olan kan damarları, kaslar, kıkırdaklar ve kemiklerde bulunan kolajen proteinini oluşturmaya yardımcıdır.

C vitamini (askorbik asit) insanlar için zorunlu bir besin kaynağıdır. İnsan vücudu C vitaminini içten üretemediği için dışarıdan gıdalar yoluyla temin etmek zorundadır. Yaygın olarak narenciye, çeşitli meyve ve sebzelerde bulunan c vitamini eczanelerde takviye amaçlı kapsül ya da tablet formunda da satılmaktadır.

C vitamini antioksidan özelliğinin öne çıkmasının yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendirmek, böbrek hastalıklarına, doğum öncesi sağlık sorunlarına, göz hastalıklarına ve hatta cilt sağlığını iyileştirmeye kadar varan çeşitli faydalar barındırır.

Araştırmalara göre, C vitamini açısından en zengin yiyecekler arasında narenciye ürünleri, yeşil biber, çilek, domates, brokoli, patates ve tatlı patates olduğu görülmüştür.

C VİTAMİNİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Bakteriyel enfeksiyonun önlenmesine yardımcı olur.

Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

Damarlardaki kan pıhtılaşmasını düşürür.

Kanayan diş etlerini; yanıkları, yaraları iyileştirme de etkilidir.

Kalp hastalıklarına karşı koruyucudur.

Demir eksikliğini önler ve beyaz kan hücrelerinin işlevini arttırır.

Doku onarımına fayda sağlar.

Ciltte kolajen üretimi destekleyerek kırışıklıkların oluşmasında engelleyici görev üstlenir.

Cilt kuruluğu ve yaşlanmaya karşı olumlu etkileri vardır.

Güneş ışığının zararlı etkilerini azaltır.

Felç riskini azaltır.

C VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNDE NE OLUR?

Bazı kanser türleri ve sindirim sistemi rahatsızlıkları C vitamini eksikliğine karşı duyarlı olabilir.

Kansızlık(anemi), diş eti kanaması, ciltte morarma gibi etkileri olabilir.

Yaraların iyileşmesinde yavaşlama adı verilen iskorbüt hastalığının ortaya çıkmasına neden olabilir.

C VİTAMİNİ BULUNAN MEYVE VE SEBZELER

Siyah frenk üzümü

Domates

Kivi

Portakal

Çilek

Limon

Ananas

Tatlı patates

Mango

Greyfurt

Bezelye

Papaya

Kırmızıbiber

Brokoli

Maydanoz

Brüksel lahanası

Karnabahar

Yeşil dolmalık biber

Yeşil biber

Patates