Çadır kentte geceler uzun ve soğuk

20 Kasım 2020 Cuma, 09:25

Bornova’da Âşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda kurulan çadır kentte kalan yurttaşlar, yemeklerinin düzenli verildiğini, market ihtiyaçlarının karşılandığını söyleyerek durumdan memnun olduklarını ifade ediyorlar. Akşam saatlerinde havanın soğuduğunu belirten depremzedeler odunlu sobalarda ısınabildiklerini, her çadıra soba ve odun dağıtıldığını, soğuk hava nedeniyle ilerleyen günlerde çadırda yaşamın daha da güçleşeceğini söylüyor. Çadır kentlerde çocuklar için tüm ihtiyaçların düşünüldüğünü belirten depremzedeler, çocukların zamanlarını verimli geçirebilmeleri için pek çok etkinlik düzenlendiğini, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, ilçe belediyelerinin ve milli eğitim müdürlüğünün ders çadırları kurduğunu, çocukların buralarda eğitim görmesinden memnun olduklarını anlatıyorlar.

Depremzedeler, çadırlarda hijyen kurallarına dikkat edildiğini, belediyeler ve diğer kurumların kendilerine hijyen paketi verdiklerini söyleseler de koronavirüs bulaşma riskinin yüksek olduğunu düşünüyorlar. Depremzedeler, maske ve mesafe kurallarına uyduklarını ancak çocukların bir arada oynadıklarını ve eğitim aldıklarını, bu durumun bulaş riskini artıracağını ifade ediyorlar.

21 gündür çadırlarda kalan depremzedeler, bir yandan depremin psikolojilerinde yarattığı olumsuz etkiyi atlatmaya çalışırken diğer yandan gelecek günlerin kaygısını taşıyor. Belirsizlik ve soğuk havanın hâkim olduğu çadır kentte depremzedeler bir yandan ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor diğer taraftan ise güvende olacakları bir konut için yetkililerden gelecek haberleri bekliyor.

21 gündür çadırlarda kalan Ergioğuz ailesi geçim derdinde: Deprem atlattık ama biz hâlâ güvenli ev yerine ucuz ev arıyoruz.

KİRA FİYATLARI ARTTI

Depremde evi hasar gören, inşaat işçisi Serdar Ergioğuz, eşi ve 2 çocuğuyla birlikte yıkılan Rıza Bey Apartmanı’na 100 metre mesafede kurulan çadır kentte yaşamını sürdürüyor. Ergioğuz, gıda ve hijyen ile ilgili tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirtiyor ancak soğuk havanın yaşamı zorlaştırdığını, çocuklarının hasta olmasından endişe duyduklarını belirtiyor. Evlerine ‘hafif hasarlı’ raporu verildiğini söyleyen Ergioğuz, durumlarını “Evimin sağlam olmadığını zaten biliyordum, kirası ucuz olduğu için tutmuştum. İmar affından yararlanmış bir çatı katında yaşıyorduk. Evimiz rutubet alıyordu, 750 TL kirayla oturuyorduk. Kata hiç çıkmadan ‘oturulabilir’ raporu verdiler. Bizim evde kolon ve kiriş yok, depremde duvarlarımız çatladı, raporu neye göre verdiler bilmiyorum” ifadeleriyle anlatıyor. Kendi imkânlarıyla yeni bir ev tutacaklarını ifade eden Ergioğuz, “Şimdilik çadırdayız, buradan işe gidip geliyorum. Ev kiraları iki katına çıktı. İki küçük çocuğum var bu nedenle bir an önce kendi imkânımızla bir ev bulup yerleşmemiz gerekiyor. Deprem atlattık ama biz hâlâ güvenli ev değil ucuz ev bulmak zorundayız” diyor.

HAYATA UMUTLA BAKIYOR

80 yaşında Saniye Teyze de depremde evsiz kalanlardan. Mansuroğlu Mahallesi’ndeki evleri depremden hasar alınca kızı ve damadıyla birlikte çadır kente yerleşmişler. Çadırda yaşamın ne kadar süreceği hakkında bir bilgisi olmadığını söyleyen Saniye Teyze, gelecekle ilgili düşüncelerini, “Evimiz orta hasarlı, şimdilik oturma iznimiz yokmuş. Bakalım bundan sonra ne olacağını bilmiyorum ama elbet bir şey olacak, dışarıda kalacak değiliz ya. Burada bütün ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Şimdilik her şeyimiz tamam, hiçbir endişemiz yok” ifadeleriyle anlatıyor.

KORKU GEÇMEDİ

Feride Uğurlu, eşi emekli öğretmen Süleyman Uğurlu ile birlikte Adalet Mahallesi’ndeki evlerinde yakalanmışlar depreme. Eşi felçli olduğu için deprem anında dışarı çıkamadıklarını, hâlâ o anın etkisinden kurtulamadıklarını söyleyen Uğurlu, artık güvenli bir evde yaşamak istediklerini dile getiriyor. Feride Uğurlu, yaşadıklarını “Burada yaşamak kolay değil, geceleri soğuk oluyor. Üşümemek için kalın giyiniyoruz. Bazen de sıkılıyoruz. Ama yardımlar da eksilmiyor, gönüllüler de çok yardımcı oluyor kurumlar da. Evimizin durumu ne olacak bilmiyorum ama felçli eşimle bir daha o evde yaşayamayacağız. Bir çözüm arayacağız, bulunmazsa başımızın çaresine bakacağız” sözleriyle ifade ediyor.

GEÇİCİ KONAKLAMA MERKEZLERİNDE KAÇ AFETZEDE VAR?

Adalet Mahallesi’nde depremzedelerin konaklayacağı konteynır kentte çalışmalar devam ediyor. 46 bin metrekarelik alanda 500 konteynır kurulacak. İçişleri Bakanlığı tarafından tüm çadır kentlerden sorumlu olarak görevlendirilen Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada “Şu an kurulu olan bin 200 çadırdan 904’ü dolu. Burada kalan 2 bin 640 vatandaşımız peyderpey konteynır kente taşınacak. Taşınma işleminin gelecek haftadan itibaren başlamasını bekliyoruz” dedi. Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Uzundere’de her birinde 56 daire bulunan 4 bloktaki 224 konutu tüm eşyaları temin edilerek depremzedelere açıldı. Yüzde 23.5’lik payı Büyükşehir Belediyesi' ait olan 5 yıldızlı eski Hilton Oteli binasına da depremzedeler yerleştirildi. 380 otel odasında kalan depremzedeler için üç öğün yemek temin ediliyor. 289 afetzede ise KYK yurtlarında ve özel yurtlarda konaklıyor.

YIKIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bölgede bir yandan da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Hasar tespit çalışmalarında ‘ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık’ durumda 506 bina tespit edildi. Yıkım işlemleri Bayraklı'nın dört bir yanında kontrollü olarak yapılıyor. Deprem sırasında yıkılan ve enkazda insanların canlarını kaybettiği binalar hakkında ise soruşturma ve bilirkişi raporu çalışmaları devam ediyor.