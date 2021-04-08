Çağdaş Atan: Kirli bir camdan bakıp herkesi ve her şeyi kirli görüyorsunuz
Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Beşiktaş maçı sonrası eleştirilere sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yanıt verdi.
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Beşiktaş maçı sonrası eleştirilere sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yanıt verdi.
Süper Lig'de dün Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğüyle sona eren maçın ardından çeşitli eleştirilere maruz kalan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, sosyal medyadan paylaşımıyla eleştirilere yanıt verdi. Çağdaş Atan, paylaşımında, "Franz Kafka; Kirli bir camdan bakıp herkesi ve her şeyi kirli görüyorsunuz. Bir futbol adamı olarak değil bir insan olarak temennim kalplerimizin iyiliklerle dolu olması. Saygılarımla" dedi.
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