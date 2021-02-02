Çağdaş Gazeteciler Derneği Ocak 2021 Medya İzleme Raporu
Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) 2021 Ocak ayı Medya İzleme Raporunu açıkladı. RTÜK ve BİK’in verdiği idari cezalar ile çeşitli mahkeme kararlarına dayalı erişim engelleri olmak üzere 24 sansür olayı ile 35 gazetecinin karşı karşıya kaldığı adli ve yargısal olayın ele alındığı raporda, "Mesleğimizi kimsenin propaganda aracı, yalan üretme makinesi ve kazanç kapısı yaptırmamakta kararlıyız." ifadelerine yer verildi.
Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin hazırladığı aylık raporların ilki 2021 Ocak Medya İzleme Raporu, basındaki ihlaller, gazeteciliğe yönelik engeller, soruşturmalar ve cezalar, medya kuruluşu ayrımı yapılmaksızın kaydedildi.
Ocak ayı içerisinde yaşanan siyasal, ekonomik ve sosyal gelişmelerin yayın organları tarafından haberleştirilirken yapılan manipülasyonların yer aldığı bölümün yanı sıra gazetecilerin çalışma yaşamındaki gelişmelerin de kayda geçirildiği ‘Medya İzleme Raporu’nda şunlar yer aldı:
BirGün Gazetesi'ne bir devlet kurumunun raporuna dayalı yaptığı haberden kaynaklı ilan ve reklam cezası verildi.
RTÜK, iktidarın politikalarının destekleyicilerinden Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu kanalın logosunu değiştirme başvurusunu 8 günde sonuçlandırılmasına karşın Sözcü Gazetesi bünyesinde açılmak istenen kanalın logosuna 11 aydır onay vermedi.
Son 10 yıldır istisnasız her yıl baskılarla karşı karşıya kalan ve orijinal internet adresinde hala erişim engeli olan Odatv’nin Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ile Haber Müdürü Barış Terkoğlu’nun, yayınlanan son kitabı “Metastaz 2: Cendere” nedeniyle 158 yıla kadar hapisleri istendi.
Raporun sonunda,"Mesleğimizi savunmak, en ağır bedelleri de öngörse artık yaşamsal önemdedir. Gazetecilerin saldırılara ve yargılama tehditlerine maruz kalmadığı, özgürce konuşup yazdıkları, haber yaparken engellenmedikleri günlere ulaşmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Çağdaş Gazeteciler Derneği olarak, mesleğimizi kimsenin propaganda aracı, yalan üretme makinesi ve kazanç kapısı yaptırmamakta kararlıyız." denildi.
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