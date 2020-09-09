Çağla Büyükakçay karar setinde elendi

09 Eylül 2020 Çarşamba, 23:01

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi’nin ev sahipliğinde düzenlenen TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul’da korta çıkan milli tenisçi Çağla Büyükakçay, turnuvanın 4 numaralı seribaşı Fransız Caroline Garcia’ya 6-4, 0-6 ve 7-5’lik 3 set sonucunda 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

İlk seti 6-4 kaybeden Çağla, ikinci sette etkileyici bir oyun sergileyerek 6-0’lık skorla durumu eşitledi ancak Garcia, son seti 7-5 kazandı ve İstanbul’da ismini son 16 tenisçi arasına yazdırmayı başardı.

Fransız raket Garcia, geçen hafta korta çıktığı Grand Slam turnuvası Amerika Açık’ta 3'üncü tur oynayarak İstanbul’a gelmişti.

Günün öne çıkan bir diğer maçında dünya 92 numarası Karadağlı tenisçi Danka Kovinic, Ukraynalı rakibi Kateryna Bondarenko karşısında 1 saat 27 dakika süren maçta 7-5 ve 6-2’lik skorlarla rahat bir şekilde galip gelmeyi başardı. Dominant performansıyla 2'nci tur biletini alan Kovinic, maç boyunca rakibine servis kırma şansı tanımadı.

Turnuva ana tablosuna eleme turlarından katılmayı başaran Çek raket Tereza Martincova ise dünya 107 numarası Belçikalı rakibi Greet Minnen’i 1 saat 52 dakika süren maçta 7-5 ve 6-3’lük setlerle mağlup etti ve son 16 turunda korta çıkmaya hak kazandı.



Günün çekilmeli geçmesi beklenen bir diğer maçında iae Rumen raket Patricia Maria Tig, ana tabloya elemelerden katılım sağlayan Sırp raket Olga Danilovic’i 6-3 ve 7-5’lik setlerle 1 saat 58 dakika sonunda mağlup etti.

Milli tenisçi Başak Eraydın ve WTA’in önemli yıldızlarından Eugenie Bouchard’ın oluşturduğu çiftler takımı, Naomi Broady/Erin Routliffe ikilisine 6-4 ve 6-3’lük iki set sonucunda mağlup oldu ve turnuvaya ilk turda veda etti. Bu sonuçla birlikte Naomi Broady/Erin Routliffe çifti, turnuvada çeyrek finale yükselmiş oldu.

Bir diğer karşılaşmada turnuvanın 2 numaralı seribaşı Ellen Perez/Storm Sanders çifti, Laura Iona Paar/Julia Wachaczyk ikilisini 1 saat 16 dakika sonunda 7-5 ve 6-1’lik setlerle rahat bir şekilde mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi başardı.



