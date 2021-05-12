Çağlar Söyüncü attı Manchester City şampiyon oldu
Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü'nün Manchester United'e attığı gol, Manchester City'i şampiyon yaptı.
Ligde 35. hafta mücadelesinde Manchester United ile Leicester City, Old Trafford'da karşılaştı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri, 10. dakikada Luke Thomas ve 66. dakikada Çağlar Söyüncü attı. Ev sahibi Manchester United'ın tek golü, 15. dakikada Mason Greenwood'tan geldi.
Leicester City'de Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kalırken, bir diğer milli futbolcu Cengiz Ünder kadroda yer almadı.
Bu sonuçla Manchester United 70 puanda kalırken, 80 puanı bulunan Manchester City, sezonun bitimine 3 hafta kala son 4 sezonda 3'üncü, tarihindeki 7'nci şampiyonluğunu ilan etti.
Leicester City ise 66 puanla 3. sıraya yükseldi.
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