Cahit Berkay'dan MESAM seçimi öncesi duyuru: "Gücünü malum yerlerden alıp güçlüden yana olanlar..."
Usta sanatçı Cahit Berkay, Musiki Eserleri Meslek Birliği'nin (MESAM) 30 Haziran'da yapılacak seçimli genel kurulu öncesi bir açıklama yaptı.
Musiki Eserleri Meslek Birliği (MESAM) 30 Haziran'da Haliç Kongre Merkezi'nde seçimli genel kurula gidiyor. Seçimde Recep Ergül, Sümer Ezgü ve Cahit Berkay grupları yarışacak.
Genel kurula sayılı günler kala usta sanatçı Cahit Berkay, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. "30 Hazirandaki MESAM genel kurulunda MESAM Demokrasi Grubu olarak biz de adayız. Aslında başkan adaylığı gibi bir niyetim yoktu, ama şartlar öyle gerektirdi." diyen Berkay, adaylık açıklamasını "Mesam Demokrasi Grubu olarak hayata, sanata bakışımız ve temsil ettiğimiz sanatçı onuru gereği bizlere yapılan saldırılara karşı, teslim olmayacağımızın bilinmesini isteriz. Bu yüzden 30 Haziran'da yapılacak genel kurulda, Mesam Demokrasi Grubu olarak yeniden aday olacağız." diyerek duyurdu.
Berkay'ın açıklaması şöyle:
"Mesam Demokrasi Grubu olarak, bugüne kadar birçok kez görevden alınarak mağdur edildik, çalışmalarımız haksız yere engellendi. Ekibimize karşı yaklaşık 10 yıldır her genel kurul öncesi planlanan sistematik karalamalarla ilgili açılan tüm davaları kazandık. Yapılan tüm bu haksızlıklara rağmen aydın, demokrat, duyarlı ve duygu insanları olan siz değerli eser sahipleri bizlere sahip çıkarak her defasında verdiğiniz oylarla bizlere olan güveninizi gösterdiniz.
Bugün yine gücünü malum yerlerden alıp güçlüden yana olanlar, yeni bir senaryoyla bir seneyi aşkın bir süredir MESAM'ı geçici bir yönetim kuruluna mahkum etmişlerdir. Ancak görevden alınan Demokrasi Grubu üyeleri, başta Arfis Sağ ve Cahit Berkay olarak hukuksuz olduğuna inandığımız ve tekrar kazanacağımıza adımız gibi emin olduğumuz bu haksız oyunu yine sizlerin destekleri ile boşa çıkartacağımızı biliyoruz.
Mesam Demokrasi Grubu olarak hayata, sanata bakışımız ve temsil ettiğimiz sanatçı onuru gereği bizlere yapılan saldırılara karşı, teslim olmayacağımızın bilinmesini isteriz. Bu yüzden 30 Haziran'da yapılacak genel kurulda, Mesam Demokrasi Grubu olarak yeniden aday olacağız.
Duyarlı aydın ve sanatçı onuru taşıyan eser sahipleri bilsinler ki; bizler hiçbir zaman, zalimin, zulmün ve gücün karşısında eğilmeyen sanatçıların temsilcileriyiz. Bu sebeple, bugüne kadar sizlerin oyları ile seçildiğimiz bu görevi, sadece sizlerin talepleri doğrultusunda bırakacağımızın üyelerimiz ve kamuoyu tarafından bilinmesini istiyoruz.
Saygılarımızla."
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