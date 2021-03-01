Cahit Özkan fezlekelerle ilgili "Gerekli adımları atacağız" dedi

01 Mart 2021 Pazartesi, 18:11

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında konuşan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Meclis’e gelen fezlekelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Özkan, HDP'li milletvekillerinin Meclis gündemine gelen fezlekelerine ilişkin, "Bu topraklarda barış içinde yaşamamıza engel olmak isteyen, ucu dışarda olan terör örgütlerinin desteklediği, içimizde ve dışımızda dahili ve harici ne kadar Türkiye düşmanı varsa; terör suçları başta olmak üzere, anayasal düzenimize karşı suçlar başta olmak üzere şu anda parlamentomuzda yaklaşık 1300 dokunulmazlık dosyası bulunmakta. Meclis'e ulaşan fezlekelerle alakalı milletimiz bizlere, 'Anayasal düzene karşı suç işleyenlere sessiz mi kalacaksınız?' diye soruyorlar. Hukuk ve anayasa çerçevesinde, terör örgütünü destekleyen bütün milletvekilleriyle ilgili gerekli adımları atacağız. Bu anlamda hükümetimizin kararlılığı tamdır" dedi.

Özkan, yeni Anayasa çalışmalarıyla ilgili “milletimizin beklentisi, siyasetin de milletimize borcudur" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU

HDP’li 9 vekil Fatma Kurtulan, Garo Paylan, Hüda Kaya, Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Sezai Temelli, Pero Dundar ile Pervin Buldan hakkında fezleke düzenlenmişti.

Aralarında HDP milletvekillerinin de bulunduğu 33 dokunulmazlık fezlekesi TBMM Başkanlığı'na dün sunulmuştu. Şentop, HDP'li 9 milletvekili hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekelerle ilgili, "Dün akşam 33 fezleke Meclis'e ulaştı. İçinde HDP'li vekillerin fezlekeleri de var" demişti.