Çakıcı’ya 'mafya bozuntusu' diyen Kaftancıoğlu’na milliyetçi sendika başkanından tehdit!
Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu(MİSK) Genel Başkanı Mustafa Bigehan Akıncı, CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’nu tehdit etti. Kaftancıoğlu’nu Çakıcı’ya gösterdiği tepki nedeniyle tehdit eden Akıncı, “Canan, sende kaşıntı var, akıllı ol” ifadelerini kullandı.
Suç örgütü elebaşı Alattin Çakıcı, yayınladığı iki mektupla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tehdit ve hakaretlerde bulunmuştu. Söz konusu ifadeleri nedeniyle Çakıcı’ya tepki gösteren Kaftancıoğlu da milliyetçi sendikanın başkanı Mustafa Bigehan Akıncı tarafından tehdit edildi.
Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu(MİSK) Genel Başkanı Mustafa Bigehan Akıncı
Canan Kaftancıoğlu’nun, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin mafya bozuntularıyla işi olmaz. Mafya düzenini halkın başına bela eden siyasi anlayışla hesaplaşması olur ve o hesabı günü geldiğinde sandıkta görecektir” şeklindeki tepkisine yanıt veren Akıncı, “Canan, sende kaşıntı var, akıllı ol” diyerek tehdit etti.
Söz konusu tehditlere sessiz kalmayan Canan Kaftancıoğlu ise Akıncı’ya, “Olur ya, ‘Belki de dermatoloji(cildiye) doktorudur’ diyerek araştırmak istedim.. Kim olduğunu gördüm ama ilgilendiğim kısmı cildiye doktoru olmadığı.. Ne demek istemiş acaba?” şeklinde yanıt verdi.
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