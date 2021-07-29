Çakır'a saldıran Yeni Akit hem yazarını hem Erdoğan'ı yalanladı

29 Temmuz 2021 Perşembe, 09:45

Gezi direnişinde Kabataş'ta bir kadına saldırıldığı yönündeki iddiaları gündeme getiren Elif Çakır, söz konusu saldırıya uğradığı iddia edilen kadınla Star gazetesinde bir röportaj yapmıştı.

Dönemin Başbakan'ı Erdoğan, bugünlerde Yeni Akit'in yalanladığı iddiayı, "Benim başörtülü kardeşlerime saldırdılar, camiye bira şişeleriyle girdiler" şeklindeki sözlerle savunmuştu. Yaptığı konuşmalarda 'Önümüzdeki Cuma günü görüntüleri yayınlayacağım' diyen Erdoğan'dan herhangi bir adım gelmedi. Söz konusu anlara ait görüntülerin ortaya çıkmasıyla herhangi bir saldırının olmadığı da ortaya çıktı.

İddiayı gündeme getiren eski Star gazetesi yazarı, şimdinin Karar yazarı Elif Çakır, başörtüsünü çıkarmasının ardından Yeni Akit tarafından hedef alındı. Çakır'ı hedef alan haberi yapan Yeni Akit, Çakır'a "Evrim geçirdi: Elif Çakır'ın Kabataş'tan sonra başörtüsü de yalan oldu" ifadelerini kullandı.

Yeni Akit'in bu yöndeki ifadeleri hem Erdoğan'ı hem de "Kabataş’ta görüntü yok da, Özgecan’ın katlinde var mı!" diyen kendi yazarı Ali Karahasanoğlu'nu da yalanlamış oldu.