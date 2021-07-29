Çakır'a saldıran Yeni Akit hem yazarını hem Erdoğan'ı yalanladı
AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi, Gezi direnişi sırasında Kabataş'ta bir kadına saldırıldığı yönündeki iddiaları gündeme getiren Karar gazetesi yazarı Elif Çakır'ı hedef aldı. Yeni Akit, Çakır'ı hedef alırken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kendi yazarı Ali Karahasanoğlu'nu da yalanlamış oldu.
Gezi direnişinde Kabataş'ta bir kadına saldırıldığı yönündeki iddiaları gündeme getiren Elif Çakır, söz konusu saldırıya uğradığı iddia edilen kadınla Star gazetesinde bir röportaj yapmıştı.
Dönemin Başbakan'ı Erdoğan, bugünlerde Yeni Akit'in yalanladığı iddiayı, "Benim başörtülü kardeşlerime saldırdılar, camiye bira şişeleriyle girdiler" şeklindeki sözlerle savunmuştu. Yaptığı konuşmalarda 'Önümüzdeki Cuma günü görüntüleri yayınlayacağım' diyen Erdoğan'dan herhangi bir adım gelmedi. Söz konusu anlara ait görüntülerin ortaya çıkmasıyla herhangi bir saldırının olmadığı da ortaya çıktı.
İddiayı gündeme getiren eski Star gazetesi yazarı, şimdinin Karar yazarı Elif Çakır, başörtüsünü çıkarmasının ardından Yeni Akit tarafından hedef alındı. Çakır'ı hedef alan haberi yapan Yeni Akit, Çakır'a "Evrim geçirdi: Elif Çakır'ın Kabataş'tan sonra başörtüsü de yalan oldu" ifadelerini kullandı.
Yeni Akit'in bu yöndeki ifadeleri hem Erdoğan'ı hem de "Kabataş’ta görüntü yok da, Özgecan’ın katlinde var mı!" diyen kendi yazarı Ali Karahasanoğlu'nu da yalanlamış oldu.
Video Haberler
- Sıcak havada maske takmanın formülü
- Yılanla Muş'tan İstanbul'a kadar seyehat ettiler
- Mahsur kalan havyanları kurtarmak için seferber oldular
- Arnavutköy'de yaşanan hafriyat terörü kamerada
- 'Maske takma' kavgası kamerada
- İstanbul'da skandal görüntüler! O anlar kamerada
- İsmail Saymaz araya girdi, Akit yazarı çark etti
- Silifke'de de orman yangını çıktı
- TEM'de yol çalışması! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
- Yurttaşlar can havliyle kaçtı
En Çok Okunan Haberler
- Bir günde bine yakın hekim istifa etti
- Ceyhan'dan tarih verilmesine sert tepki
- AKP'li eski vekil CHP'ye geçti
- 'İstanbul filmi'ni eleştiren videoya sansür
- Durum felaket: Manavgat yanıyor
- Selçuk'tan okullarla ilgili kritik açıklama
- Yeni varyant paniği: Hızla yayılıyor
- Cumhuriyet yazdı, Saray açıklama yaptı
- Kim bu Afgan askeri kıyafeti giyenler?
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı