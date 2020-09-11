Çakmak gazı çeken 17 yaşındaki Şaban hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta, okul bahçesinde çakmak gazı çeken Şaban K. (17) hayatını kaybetti.
Olay, dün gece, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'ndeki bir okulun bahçesinde yaşandı.
İddiaya göre, Şaban K., arkadaşlarıyla geldiği okul bahçesinde çakmak gazı çekti. Genç kısa süre sonra da fenalaştı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen ambulansla hastaneye götürülen Şaban K., doktoraların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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