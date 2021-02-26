Çalhanoğlu'ndan Galatasaraylıları heyecanlandıran mesaj!

26 Şubat 2021 Cuma, 10:45

Adı transfer döneminde birçok Premier Lig takımıyla anılan Hakan Çalhanoğlu, ilginç bir paylaşım yaptı. Galatasaray’ın sosyal medya hesabı üzerinden ‘’ Günaydın Galatasaray Ailesi ‘’ yazısıyla paylaşılan fotoğrafa, milli yıldız kalp işareti koyarak yanıt verdi. Milan ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek Hakan Çalhanoğlu’nun Milano ekibindeki geleceği belirsizliğini korurken İtalyan basınında çıkan haberlerde yeni sözleşme görüşmelerinin devam ettiği ifade edildi. Kırmızı siyahlı ekiple bu sezon 28 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu takımına 6 gol ve 11 asistlik katkı sağladı. İtalya Serie A’da şampiyonluk mücadelesi veren Milan, ligde lider Inter’in dört puan ardında ikinci sırada yer alıyor.

