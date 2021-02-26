Çalhanoğlu'ndan Galatasaraylıları heyecanlandıran mesaj!
Sözleşmesi sezon sonu bitecek milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray’ın sosyal medya hesabından paylaşılan bir fotoğrafa kalp işareti bırakarak sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir yorum yaptı.
Adı transfer döneminde birçok Premier Lig takımıyla anılan Hakan Çalhanoğlu, ilginç bir paylaşım yaptı. Galatasaray’ın sosyal medya hesabı üzerinden ‘’ Günaydın Galatasaray Ailesi ‘’ yazısıyla paylaşılan fotoğrafa, milli yıldız kalp işareti koyarak yanıt verdi. Milan ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek Hakan Çalhanoğlu’nun Milano ekibindeki geleceği belirsizliğini korurken İtalyan basınında çıkan haberlerde yeni sözleşme görüşmelerinin devam ettiği ifade edildi. Kırmızı siyahlı ekiple bu sezon 28 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu takımına 6 gol ve 11 asistlik katkı sağladı. İtalya Serie A’da şampiyonluk mücadelesi veren Milan, ligde lider Inter’in dört puan ardında ikinci sırada yer alıyor.
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