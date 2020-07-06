Çalımbay: Sivasspor VAR'a takıldı!

06 Temmuz 2020 Pazartesi, 08:17

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “İki taraf da iyi mücadele etti. Biz eksiklerimize rağmen iyi oynadık. Olmayan oyuncularımızın yerine oynayanlar da iyi oynadık. İlk yarı dengede geçti. İkinci yarı biz özellikle rakibimiz 10 kişi kaldıktan sonra oyun üstünlüğünü aldık. Ancak girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Bir tanesini değerlendirdik onda da VAR’a takıldık. Kasımpaşa’nın iyi dönemine rastladık. İstikrarı yakalamışlardı. Zor olacağını biliyorduk. Savunmada, orta sahada her yerde iyi mücadele ettik. 3 puanı almayı isterdik ama bazı şeyleri gerçekleştiremedik. Önümüzde 4 maç var, yapabileceğimizin en iyisini yapmak istiyoruz” diye konuştu.

“MERT HAKAN VE EMRE KILINÇ GİTTİ”

Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç’ın gelecek sezon takımda olmayacağını bir kez daha hatırlatan Çalımbay, “Hayırlı olsun. Mert Hakan ve Emre gitti. Mert Hakan gergin ya da sinirli değildi. Bizim için geçen hafta oynadığımız Kayserispor maçı önemliydi. Mert Hakan’ın penaltı kaçırmasının gerginliği vardı. O da iyi oynayarak gitmek istiyor. Sezon başından beri iyi çalışıyor. Geçen sene 9 maç oynamış, bu sezon neredeyse tamamında yer almış. Ancak bugün bir gerginliği yoktu. Çok yoruldu, havanın da etkisi vardı. Zten öyle bir şey olmaz. Buna ben izin vermem” ifadelerini kullandı.

“2 GÜNDE 1 MAÇ OYNUYORUZ”

Zor bir fikstürden geçtiklerini, 2 günde 1 maç oynadıklarını belirten tecrübeli teknik adam, “Bu konuda basına kızıyoruz. Şu anda bize yapılan kimseye yapılmadı. Biz 2 günde 1 maç oynuyoruz. Buradan döneceğiz, 2 gün sonra Malatyaspor ile oynayacağız. 2 gün sonra da yine buraya Fenerbahçe deplasmanına geleceğiz. Kimsenin böyle bir fikstürü yok. O da bizim mütevazılığımızdan. Bunu bizim dışımızda ne basın, ne yazarlar eleştirmiyor. Sadece dün Rıdvan Dilmen söyledi. Onun dışında federasyon da bakıyor. Bugün 5 eksiğimiz vardı. Yarın belki daha fazla olacak. Ligin sonu geldikçe kartlar ortaya çıkıyor. Böyle bir fikstür yapmaları çok yanlış. Bilerek mi yapıyorlar anlamadım. Kupada da bize aynısı yaptılar” şeklinde konuştu.