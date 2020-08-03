Çalışan sayısı 50’nin altında olan işletmelerde hekim ve uzman çalıştırma zorunluluğu ertelendi

03 Ağustos 2020 Pazartesi, 06:00

Çalışan sayısı 50’nin altında olan az tehlikeli işletmelerde, işyeri hekimi, sağlık personeli ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğünün, salgın gerekçesiyle 31 Aralık 2023 tarihine ertelenmesi 9 milyon çalışanı sağlık ve yaşam güvencesinden mahrum bıraktı.

Türkiye’de yaşanan iş kazalarının büyük bir kısmı 50’nin altında istihdam sağlayan işletmelerde meydana geliyor.

‘İŞ KAZALARI TESADÜF DEĞİL’

Çalışan sayısı 50’nin altında olan işletmelerde sağlık ve yaşam güvencesine yardımcı olacak işyeri hekimi ve uzman çalıştırma yükümlülüğünün geçen temmuz ayında yürürlüğe girmesi gerekiyordu ancak iktidar salgını gerekçe göstererek yükümlülüğü 31 Aralık 2023 tarihine erteledi.

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Dr. Gürsel Özer, işyeri hekimi ve uzman çalıştırma zorunluluğuna “çalışan sayısı” sınırı konulamayacağını belirterek “İşyerini görmeden, işin, çalışan sağlığına etkisinin tespiti mümkün değildir. Tablo maalesef Türkiye’deki yüksek iş kazaları oranının tesadüf olmadığını gösteriyor” dedi.

Bir işletmede işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının olmamasının işçi sağlığını yok saymak anlamına geldiğini vurgulayan Dr. Özer, işe giriş raporunun, işçinin çalışma koşullarının gözlemlenmesi ve işi yapmaya uygun olup olmadığının değerlendirmesi amacıyla yapıldığını anlattı.

Özer, “İşin insan sağlığına etkilerini ortaya koyacak ileri tetkik ve tedavileri yapmayan hiçbir raporlama amacına uygun olamaz. Bu konu yasada son derece açıktır, çalışan sayısına ve tehlike sınıfına bakılmaksızın tüm işyerlerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı olmalıdır. Bunun istisnası olamaz” diye konuştu.

‘HESAPTA YANLIŞLIK VAR’

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu’ndan yapılan açıklamada ise yükümlülüğün ertelenmesine tepki gösterildi. Açıklamada, “Covid-19 pandemisi konusunda başarı hikâyeleri yazmaya çalışan iktidar, işçiler söz konusu olduğunda, pandemi ile 2024 yılına kadar baş edemeyeceğini de ilan etmiş oldu” denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan 1 milyon 144 bin 499 işyeri bulunuyor. 4 milyon 737 bin 881 çalışan istihdam edilmektedir. 4.5 milyon civarında da kamu çalışanını eklersek toplamda 9 milyonun üzerinde çalışanın işçi sağlığı ve güvenliği hizmetlerinden yararlanması önleniyor. Komisyona sunulan teklifte gerekçe olarak, pandemi nedeniyle işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının sertifika sınavlarının ertelenmesi gösterildi. Ama hesapta bir yanlışlık vardı. 2009 tarihi itibarıyla sadece TTB’nin, önce kendi bilim kurullarıyla, daha sonra 19 üniversite ile birlikte eğiterek sertifika verdiği işyeri hekimi sayısı 30 binin üzerindeydi. Aynı şekilde TMMOB, on binlerce iş güvenliği mühendisini eğiterek sertifikalandırmıştı. 2009’dan bu yana da özel dershaneler işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı yetiştiriyor. Şu anda Bakanlığın İSGKATİP programına kayıtlı, 30 binin üzerinde aktif işyeri hekimi, 70 binin üzerinde de aktif İş Güvenliği uzmanı bulunmaktadır. Esas gerekçe, işveren ve işveren vekillerinin hazırlığı tamamlamaması. Bu durum, ertelemedeki esas düşünceyi de açığa çıkarmaktadır. AKP hükümeti, 9 milyon çalışanın sağlığını ve güvenliğini düşünmemektedir.”