Çalışan sayısı tüm illerde düştü Doğu Anadolu başı çekiyor

04 Aralık 2020 Cuma, 06:00

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), üretimde 3. çeyrekteki hızlı toparlanmaya karşın istihdamda benzer iyileşme olmadığını, bunun geleceğe yönelik kaygıları artırdığına dikkat çekti.

- Salgın tüm illerde çalışan sayısında düşüşe neden oldu. Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde istihdam kayıpları yüksek.

- Tarım sektöründe faaliyet gösteren kayıtlı çiftçi sayısı, nisanda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10.9 daraldı.

- Hizmetçi, bekçi, şoför gibi ev içi çalışan personeli içeren hanehalklarının işverenler olarak faaliyeti sektöründe de istihdam yaklaşık yüzde 40 gerileyerek en fazla daralan sektör oldu.

- Konaklama sektörü istihdamı yüzde 30’un üzerinde daraldı. Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyeti sektörünün istihdamında Nisan 2020’de yıllık yüzde 16.4 daralma oldu. Çalışan sayıları konaklama sektöründe yüzde 33.4, yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe yüzde 7.3 geriledi.

- Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor sektörü genelinde çalışan sayısı yüzde 8.3 azaldı.

- Nisanda bir önceki yılın aynı dönemine göre çalışan sayısı KOBİ’lerde yüzde 2.5, büyük ölçekli işletmelerde yüzde 3.4 azaldı.