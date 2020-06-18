Çalışanlara kötü haber: Türkiye o raporda en kötü 10 ülke arasında

18 Haziran 2020 Perşembe, 11:00

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC), 2020 Küresel Haklar Endeksi raporunu yayımladı. Raporda Türkiye, dünyada işçi hakları açısından en kötü 10 ülke arasında yer aldı.

Raporda işçi hakları açısından en kötü 10 ülke şöyle sıralandı: Bangladeş, Brezilya, Kolombiya, Mısır, Honduras, Hindistan, Kazakistan, Filipinler, Türkiye ve Zimbabve.

Raporun Türkiye ile ilgili bölümünde, sendikacılara ve işçilere dönük keyfi gözaltı ve kovuşturmaların arttığına, ifade özgürlüğünün kısıtlandığına, işçi eylemlerine dönük polis şiddetinin arttığına, işçilerin sendikalaşma girişimlerinin hükümet ve işverenler tarafından engellendiğine dikkat çekildi.

İŞÇİ HAKLARI İHLAL EDİLİYOR

ITUC tarafından yapılan açıklamada, dünyada 2020’de işçi hakları ihlalinde son yedi yılın zirvesine çıkıldığı ve toplumsal sözleşmenin bozulduğu vurgulandı.

Konfederasyon, dünyada hükümetler ve işverenlerin işçilerin toplu sözleşme, grev ve sendikalaşma hakkını kısıtlamaya dönük adımlarının arttığına dikkat çekti.

YÜZDE 85'İ GREV HAKKINI İHLAL EDİYOR

ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow, “Birçok ülkede sendikalara dönük baskılar ve hükümetlerin işçi haklarına saygı göstermemesi, işçileri hastalığa ve ölümlere sürükledi, ülkelerin pandemiyle etkili mücadelesini engelledi” dedi.

Burrow, pandemi sırasında bile bazı hükümetlerin işçi haklarına karşı yeni saldırıları gündeme aldıklarına dikkat çekerek “Bu süreç durdurulmalı ve tersine çevrilmeli” ifadelerini kullandı.

Rapordaki 144 ülkenin yüzde 85’inde grev hakkının, yüzde 80’inde toplu sözleşme hakkının ihlal edildiği belirtildi.