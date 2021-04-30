Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den önemli açıklamalar: Kapalı rejimlerde 1 Mayıs kutlanmaz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Mayıs'a ilişkin yaptığı değerlendirmede "Kapalı toplumlarda, kapalı rejimlerde 1 Mayıs kutlanmaz." düşüncesini dile getirdi.
1 Mayıs'a sayılı günler kala birçok ilde '1 Mayıs etkinlikleri' yasaklanmıştı, Ankara ve İzmir'de önceki gün gerçekleştirilen etkinliklere ise polis müdahelede bulunmuştu. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dikkat çeken ifadeler kullandı.
"KAPALI REJİMLERDE 1 MAYIS KUTLANMAZ"
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, ziyaret sırasında işçilerin taleplerini ilettiklerini söyledi. Bakan Vedat Bilgin ise "1 Mayıs, ancak özgürlüğün olduğu yerde kutlanır. Özgürlüğün olmadığı ülkelerde, kapalı toplumlarda, kapalı rejimlerde 1 Mayıs kutlanmaz" açıklaması yaptı.
"1 MAYIS DEMOKRASİYLE ÖZDEŞ BİR KAVRAMDIR"
Sonrasında Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Aslan’ı ziyaret eden Bakan Vedat Bilgin, burada yaptığı açıklamada, 1 Mayıs’ın işçi hareketi açısından çok önemli bir tarih olduğunu belirterek, "1 Mayıs demokrasiyle özdeş bir kavramdır. Çünkü, 1 Mayıs aynı zamanda demokrasi mücadelesidir" diye konuştu.
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