Türk-İş 1 Mayıs kutlamalarına sosyal medya üzerinden başlayacak
1 Mayıs kutlamalarına sosyal medya üzerinden bugün başlayacak olan Türk-İş, genel merkez binasına da pankart astı.
Pankartta “Salgın şartlarında insanca yaşamanın mücadelesini veriyoruz. Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı, istihdam güvencesi, insanca yaşayacak ücret, haklarımıza saygı gösterilmesini istiyoruz. Alanlarda bir arada olamasak da mücadelemizi beraber sürdürüyoruz. Yüreği emekten yana atan herkesle 1 Mayıs 2021’de her yerde birlikteyiz” sözleri yer aldı.
Kutlamalar için sosyal medyada paylaşılacak pankartlar da hazırlandı. Ücretlerdeki eşitsizlik, ağır vergi yükü, her yıl gündeme getirilen kıdem tazminatı değişiklikleri pankartlara yansıdı. Türk-İş’in sosyal medyada paylaşmak için hazırladığı pankartlarda şu vurgular yer aldı:
- Ücret adaletsizliğine, vergideki adaletsizliğe, kıdem tazminatı saldırılarına, sendikal örgütlenmedeki baskılara hayır.
- İşsizliğe ve işten çıkarmalara, güvencesiz çalıştırmaya, KİT’lerde kadrosuzluğa, geçici işçiliğe, emeklilikte yaşa takılmaya hayır.
- İş cinayetlerine, kadın cinayetlerine, cinsiyet ayrımcılığına, Covid-19’un meslek hastalığı sayılmamasına hayır.
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