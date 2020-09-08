Çalıştığı bankayı soyan güvenlikçi yakalandı
Çalıştığı bankanın nakil aracından 4.5 milyon lirayı alarak kayıplara karışan güvenlik görevlisi polis ekipleri tarafından yakalandı.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir güvenlik görevlisi, çalıştığı banka nakil aracından 4,5 milyon lirayı alarak kayıplara karışmıştı.
Ankara Valisi Vasip Şahin, güvenlik görevlisinin yakalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Şahin şu ifadeleri kullandı:
"Kendisine emanet edilen paralarla birlikte kaçan banka nakil görevlisi Emniyet birimlerimizin yaptığı başarılı çalışma sonucu, paralarla birlikte yakalandı. Polisimizi tebrik ediyorum."
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