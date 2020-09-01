Cam sanatçısı Felekşan Onar Venedik Cam Haftası’na katılıyor

01 Eylül 2020 Salı, 17:16

Bu sene 5-13 Eylül 2020 tarihleri arasında Venedik’de gerçekleşecek 4. Venedik Cam Haftası’na Türk cam sanatçısı Felekşan Onar, yeni çalışması "ENCODE" ile katılacak

'FARELER DE ŞEHİRLERİNİ TERK ETMEDİ'

Felekşan Onar, etkinlik ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bir seneyi aşkın üzerinde uğraştığım yeni çalışmam ‘ENCODE’, Venedik Cam Haftası kapsamında Palazzo Loredan’da gösterime hazırlanıyor. İstanbul, New York ve Venedik benim çokça vaktimi geçirdiğim üç şehir ve pandemi öncesi bu üç şehirde de insanların yoğunluğuna eş değer bir başka canlı grubunun nasıl da ısrarla yerleştiğini bir daha gözlemlemiştim. Fareler de insanlar gibi bütün kaosa rağmen bu şehirlerini terk etmedi. Biraz buna kafa yorarken, insanlar ile ilgili birçok bilimsel çalışmada farelerin kullanılmasının zaten bu iki canlı grubu arasındaki benzerliklerden olduğunu idrak ettim. Bütün bunları ifade etmek için de Murano’da kalıba sıcak döküm fareler yapmaya başladım. Bakalım bu cam fareleri görenler belki farelerden daha akıllı olup pandeminin de etkisi ile doldurduğumuz şehirlere biraz olsun nefes verirler. Biz zaten vermesek doğa meğer o teneffüsü istiyormuş bizden” ifadelerini kullandı.

Venedik Cam Haftası, Türk sanatçının instagram hesabından takip edilebilecek.