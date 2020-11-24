Cambridge sözlüğü yılın kelimesini seçti: Karantina
Cambridge sözlüğü yılın kelimesinin 'Karantina' olduğunu açıkladı.
Fotoğraf: Reuters
Sözlüğün editörleri karantinanın yılın en çok aranan kelimeler arasında üçüncü sırada yer aldığını belirtti. Ancak merhaba ve sözlük gibi neredeyse her yıl yinelenen kelimeler dikkate alınmadığında karantina birinci sıraya oturuyor.
Karantina sözcüğü en çok, dünyada birçok ülkenin salgın nedeniyle kapanmaya başladığı 18-24 Mart tarihleri arasında arandı.
Sözlük yetkilileri sözcüğün bu yıl yeni bir anlam kazandığını bu nedenle tanımına bir ekleme yaptıklarını belirtti.
Buna göre karantina insanların hastalığa yakalanmamak ya da hastalık yaymamak için evlerinden ayrılmadıkları ya da seyahat etmedikleri zaman dilimi anlamına geliyor.
Diken'in aktardığına göre, tecrit ve pandemi de 2020’nin en çok aranan kelimeleri arasında üst sıralarda yer aldı.
Sözlüğe bu yıl salgınla birlikye hayatımıza giren yeni kelimeler de eklendi. Hybrid (hibrit) ve flexible (esnek) kelimelerinden oluşan ‘HyFlex‘ bunlardan biri. Kelime bazı öğrenciler online eğitime devam ederken bazılarının okulda derslere girdiği eğitim modelini anlatmak için kullanılıyor.
Dirsek tokuşturma da sosyal mesafeye izin veren selamlaşma şekli olarak sözlüğe giren kelimeler arasında.
Cambridge sözlüğü kullanıcılara bu yıl hangi sözcüklerin eklenmesi gerektiğne dair bir anket de yaptı.
Gelen yanıtlar arasında karantinadaki genç anlamında kullanılan ‘quaranteen‘, ve koronavirüs salgını sırasında doğan kişiler için kullanılan ‘coronnial‘ kelimeleri vardı.
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