Camdaki Kız ilk bölümüyle ekranlara geldi: Türk televizyonlarında bir ilk yaşandı

09 Nisan 2021 Cuma, 17:07

Gülseren Budayıcıoğlu'nın aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir aşk hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız, 8 Nisan akşamı Kanal D ekranında izleyiciyle buluştu. Başrolünü Burcu Biricik’in canlandığı, kadrosunda ise Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız, ilk gününde ilgiyle izlendi.

TÜRK TELEVİZYON TARİHİNDE BİR İLK

İlk bölümüyle büyük merak uyandıran dizi ile aynı zamanda Türk televizyonlarında bir ilk daha yaşandı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'Doğduğun Ev Kaderindir', 'Masumlar Apartmanı' ve 'Kırmızı Oda'dan sonra 'Camdaki Kız'la dördüncü eseri aynı sezonda ekranlarda yer aldı.