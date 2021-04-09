Camdaki Kız ilk bölümüyle ekranlara geldi: Türk televizyonlarında bir ilk yaşandı
Kanal D’nin merakla beklenen dizisi Camdaki Kız, 8 Nisan akşamı ilk bölümüyle ekrana geldi. İlgiyle izlenen dizi Türk televizyon tarihinde de bir ilk oldu. 'Doğduğun Ev Kaderindir', 'Masumlar Apartmanı' ve 'Kırmızı Oda'dan sonra 'Camdaki Kız'la, Gülseren Budayıcıoğlu’nun dördüncü eseri aynı sezonda ekranlarda yer almış oldu.
Gülseren Budayıcıoğlu'nın aynı
adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir aşk hikayesinin anlatıldığı Camdaki
Kız, 8 Nisan akşamı Kanal D ekranında izleyiciyle buluştu. Başrolünü Burcu
Biricik’in canlandığı, kadrosunda ise Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz
Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer,
Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek gibi isimlerin yer aldığı
Camdaki Kız, ilk gününde ilgiyle izlendi.
TÜRK TELEVİZYON TARİHİNDE BİR İLK
İlk bölümüyle büyük merak uyandıran dizi ile aynı zamanda Türk televizyonlarında bir ilk daha yaşandı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'Doğduğun Ev Kaderindir', 'Masumlar Apartmanı' ve 'Kırmızı Oda'dan sonra 'Camdaki Kız'la dördüncü eseri aynı sezonda ekranlarda yer aldı.
CAMDAKİ KIZ’IN KONUSU Burcu Biricik’in canlandırdığı Nalan,
sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir
genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş,
hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan,
Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak
çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu’yla evlilik arifesinde bulur. Nalan
ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını
düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman
sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.
CAMDAKİ KIZ’IN KONUSU
Burcu Biricik’in canlandırdığı Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu’yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.
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