Cameron Diaz artık oyunculuk değil şarap üreticiliği yapacak

16 Temmuz 2020 Perşembe, 16:38

En son 2014 tarihli "Annie" de önemli bir rol üstlendiğinden bu yana perdede görünmeyen, sonrasında ise kitap çıkaran ve nihayet geçen yıl eşi Benji Madden ile bir kız çocuğu yapan 47 yaşındaki Cameron Diaz adını Avaline koyduğu bir şarap markası yarattı.

Arkadaşı Katherine Power ile ortak olarak yarattıkları Avaline adlı markayla "şarap sektörüne yeni bir şeffaflık standardı" getirmeyi hedeflediğini söyleyen Diaz bu hafta yeni çıkardıkları roze ve beyaz sek şarapları tanıttı. Her iki şarap da organik üzümlerden yapılmış ve üretiminde ilave şeker, renklendirici ya da konsantre malzeme kullanılmamış.

