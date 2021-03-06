Cami imamının hakaret ettiği iddiasına Alevilerden sert tepki
Amasya’nın Göynücek ilçesindeki Merkez Camii imamı A.Ş'nin, bir Alevi yurttaşa yönelik, “Siz Aleviler evlenmeden önce eşinizi dedeye sunuyormuşsunuz. Sonra kendiniz gerdeğe girip eş olarak kabul ediyorsunuz” sözlerine Alevilerden sert tepki geldi. Hacıbektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Ceyhan Şube Başkanı Bahadır Odabaşı, “Bu halkı kin ve nefret suçu işleyerek kışkırtmadır. Bunun zaman aşımı olmaz. Kesinlikle bu olay en ağır bir şekilde cezalandırılmalıdır” dedi.
Amasya Göynücek Merkez Camisi imamı A.Ş.’nin bir yurttaşa yönelik, “Siz Aleviler evlenmeden önce eşinizi dedeye sunuyormuşsunuz. Sonra kendiniz gerdeğe girip eş olarak kabul ediyorsunuz” diye konuştuğu iddia edilince Amasya Valiliği yazılı açıklama yaparak "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.
İmamın hakaret iddiasına, Alevilerden sert tepki geldi. Hacıbektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Ceyhan Şube Başkanı Bahadır Odabaşı, “Bu kesinlikle kabul edilebilir değildir. Bu halkı kin ve nefret suçu işleyerek kışkırtmadır. Bunun zaman aşımı olmaz. Kesinlikle bu olay en ağır bir şekilde cezalandırılmalıdır” dedi.
Bahadır Odabaşı’nın tepkisi şu şekilde:
“Bu tamamen bir anlayışın eseridir. Bir inanca bir topluma saldırıdır. Biz bu söylemleri daha dün gibi hatırlıyoruz, Sivas’ta, Çorum’da ve Maraş’ta. Bu söylemler kin ve nefret söylemleridir. Bu söylemler halkı kışkırtma söylemleridir. Bu söylemler bir inancı küçük düşürme söylemleridir. TBMM kürsüsünden vatandaşlara duyurulan bu haber eğer doğruysa gereği en ağır şekilde yapılmalıdır. Bu hakaretin ve nefret suçunun zaman aşımı olamaz. Bu olay gerçek ise en ağır şekilde cezalandırılmalıdır.
'TALEPLERİMİZE KARŞILIK VERİLMESİNİ İSTİYORUZ'
Her türlü ahlaksızlığı, hokkabazlığı meslek edinen bu zavallılar, kardeşlik duygularımızı zaafa uğratıyorlar. Böylece kin ve nefret yayıyorlar. Bu hakareti yapmaya kimsenin ne hakkı ne de haddi vardır. Bu konuda bütün Türkiye halkını, başta Sünni kardeşlerimiz olmak üzere bu saldırıyı göğüslemeye, kınamaya ve protesto etmeye çağırıyoruz. Bu tepkiler senin gibi zihniyetlere karşı haykırıştır. Bizler cemevleri yasallaşsın derken, işte bunların beyinlerini aydınlatmak, gerçeği görerek iftiralarını önlemek için istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı daha ne kadar Alevilerin taleplerini görmezden gelecek? Alevilerin hiçbir zaman bir din hakkında aşağılayıcı ve kötü söz söylemezler, Bizler incitmekten korkan insanlarız. Ama görüyoruz ki bazıları boş durmuyor. Devamlı olarak Alevilere yönelik hakaretlerine devam ediyorlar. Bizler bu kişileri kınıyoruz. Taleplerimize karşılık verilmesini istiyoruz.”
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