Cami kürsülerinden zehir saçan müftü: "CHP iktidarı 15 Temmuzcuların iktidarından farksız olur"

18 Temmuz 2021 Pazar, 14:32

Sivas eski İl Müftüsü, halen Diyanet'te görev yapan Yusuf Şahin, siyasete soyunup CHP'yi hedef aldı.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP'nin iktidar olmasının 15 Temmuz darbe girişimini yapanların iktidarından farksız olacağını" ileri sürdü.

ABD Başkanı Joe Biden ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı sözlerini hatırlatan Şahin, "Bir yabancı gücün ülkemizin yönetimine böyle fütursuzca müdahalesi milletimizin kabul edeceği bir şey değildir diye düşünüyorum" dedi.

İşte Şahin'in o paylaşımı:

HAKARET DOLU PAYLAŞIMLAR VE CANLI YAYINLAR

Facebook sayfasını muhalefeti hedef alan, hakaret içerikli paylaşımlarıyla oldukça sık kullandığı görülen eski müftü Şahin, halen camilerde namaz kıldırıyor. Şahin'in Cuma namazlarında cami kürsüsünden verdiği vaazları Facebook'ta canlı yayınla paylaştığı da dikkat çekiyor.















