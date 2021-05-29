AKP'li başkan, kaymakam ve müftü yağmur duasında yağmur duasına çıktı
Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Dereköy'de kaymakam, AKP ilçe başkanı, müftü köylüler ve köylüler, kurban kesip, yağmur duası etti.
Hisarcık ilçesine bağlı Dereköy meydanında yapılan yağmur duasına, Kaymakam Buğra Karadağ, İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, AKP İlçe Başkanı Ali Var ve köylüler katıldı. Hisarcık Müftüsü Sebahattin Akyol ve köy imamı Ramazan Efenk'in yaptığı yağmur duasına katılan köylüler, ellerini yere doğru açarak dua etti.
Köy Muhtarı Tayfun Bütün, bölgede havaların çok kurak geçtiğini ve uzun süredir yağmur yağmadığını belirterek, "Köy halkımızın katkılarıyla aldığımız 1 büyükbaş ve 2 küçükbaş hayvanı dua sonrası kurban ettik. Kestiğimiz kurbanların etlerini ise ihtiyaç sahibi ailelere dağıttık. İnşallah dualarımız kabul olur ve yeterince yağmur yağar" dedi.
Kuraklık dönemi içerisinde olduklarını ifade eden İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol ise, "Peygamber efendimiz kuraklık olduğunda hep dua etmişlerdir. Bizde Peygamberimizin sünnetini uyguladık ve hep birlikte yağmur duası yaptık. İnşallah Rabbim dualarımızı kabul eder. Rabbim ülkemize, memleketimize bereketler, bol yağmurlar nasip eylesin" diye konuştu.
Video Haberler
- Pendik'te velayet saldırısı: Yol kesip dehşet saçtılar
- Genç kıza taciz iddiası! Yakalayıp yumrukladılar
- Yolcu uçağında yarasa paniği
- Karnından çıkanları 3 sağlık personeli 1 saatte saydı
- Şerife teyzenin kaybolan köpeğiyle buluşma anı
- Ağaçtan düşen yavru kargaya şefkat eli
- Adrasan'da görüntülendi... Zehirli ve çok tehlikeli
- Kılıçdaroğlu'ndan açılışta gönderme
- Nesli tükenme tehlikesi altında
- Yolda gördüğü yılanı ezmemek için uzun süre dil döktü
En Çok Okunan Haberler
- 'Temizlik Benim İşim'de korkutan kaza
- Atatürk'e lanet okundu, Erdoğan dinledi!
- Venezuelalı gazeteciden Yıldırım ve Bakan iddiası
- Feci kazada ünlü oyuncu ölümden döndü
- Fatma'yı erkek arkadaşı öldürüp, gömmüş
- Dikkat! Karantina süreleri değişti
- Peker'in videoları için çarpıcı yorum
- Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'ya sert sözler
- Cem Gürdeniz, Marmara Denizi için çağrıda bulundu
- Salda Gölü'nde korkutan görüntü