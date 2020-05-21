Camide çalınan Çav Bella şarkısının görüntülerini paylaşan CHP'li üye gözaltına alındı
Camilerde çalınan Çav Bella şarkısını paylaşan CHP üyesi ve eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, gözaltına alındı.
CHP üyesi ve eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir'in, camilerde çalınan Çav Bella şarkısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi. Özdemir, İzmir'deki çeşitli camilerde provokasyon amaçlı olduğu düşünülen cami minarelerinden Çav Bella şarkısının çalındığı anlara ait görüntüleri sosyal medyada paylaşmıştı.
Öte yanda, Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmada bir danışmanlık şirketinde yönetici olarak görev yapan Banu Ö, Türk Ceza Kanunu'nun 216/3 maddesi kapsamında “Dini değerleri alenen aşağılamak” suçundan gözaltına alınmıştır." ifadesine yer verildi.
Banu Özdemir'in paylaştığı tweetler şu şekilde:
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