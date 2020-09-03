Camiye çevrilen Kariye’ye minber yerleştirildi

03 Eylül 2020 Perşembe, 10:34

Dün akşam saatlerinde Kariye’ye minber konuldu. Daha önceki ahşap minber, yapı müzeye çevrildikten sonra sökülmüştü.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Giriş kapısına göre sol tarafa konulan yeni minber de yine ahşaptan yapıldı. Minber’in Kahramanmaraş’ta yapılarak İstanbul’a getirildiği öğrenildi.

Yapıda 2013 yılından bu yana restorasyon yapılıyor.

Tarihi 4. yüzyıla kadar götürülen Kariye’nin ana mekanı 1080’de inşa edilmişti. İstanbul’un fethinden 58 yıl sonra, Sadrazam Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrilen Kariye, 2. Dünya Savaşı’nın ardından Bakanlar Kurulu kararıyla müze olmuştu.

Danıştay, geçtiğimiz yıl yapının müze olmasına yol açan kararı iptal etti. Bu karar, Ayasofya’nın tekrar cami olmasına da emsal teşkil etti.

21 Ağustos’ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan kararla Kariye Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredildi.