Camiye dönüştürülen Ayasofya'nın tuvaletleri için 1 milyon TL harcanmış!
Vakıflar Genel Müdürlüğü, temmuz ayında camiye dönüştürülen Ayasofya’nın tuvaletlerini yenilemek için binlerce liralık “yenileme” ihalesi düzenledi.
Vakıflar Genel Müdürlüğü, temmuz ayında camiye dönüştürülen Ayasofya’nın tuvaletlerini yenilemek için binlerce liralık “yenileme” ihalesi düzenledi. Tuvalet yenileme ve tadilat ihalesinin Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi nedeniyle düzenlendiği ifade edildi.
Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü 29 Eylül tarihinde “Ayasofya Camii Tuvaletleri Yenileme İşi” adı altında bir ihale düzenledi. Üç şirketin katıldığı ihaleyi “950 bin TL” teklif veren Iras Yapı Organizasyon Anonim Şirketi’nin kazandığı açıklandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü ile şirket arasında 15 Ekim tarihinde sözleşme imzalanırken “tuvaletlerinin” 2021 yılının Ağustos ayına kadar yenilenmesi istendi.
CAMİYE UYGUN LAVABOLAR
Ayasofya Camii yetkilileri de dikkat çeken ihaleye ilişkin, “Tuvalet tadilatı ve yenileme işi daha yeni başladı. Bu tadilatla beraber ‘camiye uygun yeni lavabolar’ yapılacak. Camilerde olduğu gibi abdest alma yerlerinin de bulduğu alanlar yapılacak” ifadeleri kullandı.
CAMİYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ
TMMOB Mimarlar Odası Büyükkent Şube Başkanı Esin Köymen ise yaptığı açıklamada, “Ayasofya bin 500 yılı aşkın bir süredir ayaktadır ve bir kültürel mirastır. Bu tuvaletler Ayasofya’nın içerisinde değil, dışarıdaki şantiye binaları denen alandadır. Dolayısıyla asıl tartışılması gereken konu da yüzyıllardır ayakta olan bir kültürel mirasın camiye dönüştürülmesidir” ifadelerini kullandı.
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