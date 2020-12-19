Çamlıca olunca akan sular duruyor

19 Aralık 2020 Cumartesi, 02:00

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Çamlıca Camisi'ne giden raylı sistem hattının yapımı önceki gün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na verildi. Karara göre İstanbul’un Üsküdar ilçesinde yer alan ‘Büyük Çamlıca Raylı Sistem Hattı’nın yapımını bakanlık gerçekleştirecek. Maliyeti 425 milyon TL olan 3.48 kilometre uzunluğundaki “Altunizade – Çamlıca Metro” hattında Altunizade, Çamlıca Tepesi, Ferah Mahallesi ve Çamlıca Camisi olmak üzere 4 adet istasyon yer alacak. Altunizade istasyonu aç-kapa tekniği ile inşa edilecek ve Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı ile bağlantı noktası olacak.

Gazetemize kararı değerlendiren İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, söz konusu metro güzergâhının fizibilite ve tasarım çalışmalarının 2017 yılında tamamlandığını belirterek “Proje bedeli 192 milyon Avro olarak belirlenmiş ama şu anda güncellemeyle birlikte 250 milyon Avro'yu aşacağı tahmin ediliyor. Burası aslında çok da ihtiyaç gerektiren bir metro hattı değil. Buranın tek özelliği Çamlıca Camisi’ne gidiyor olması. İstanbul’da son derece işlek olan belli bölgelerde metroya ya da farklı toplu taşıma sistemlerine çok ciddi ihtiyaç duyuluyor. Bakanlığın elindeki bütçesini daha çok ihtiyaç olan bölgelere harcaması gerekir ancak bunun yerine aslında bir ihtiyaçtan kaynaklanmayan sadece özel bir durum gerekçesiyle Çamlıca Camisi’ne giden bir metro projesinin yapılmasını doğru bulmuyorum. Özellikle bu metro projesiyle kaynakların israf edildiğini düşünüyorum” diye konuştu.

2014 YILINDA TÜNEL YAPILDI

Cami inşaatı sürerken 2014 yılının kasım ayında İBB Meclisi’ne gelen teklifle “camiye rahat ulaşım sağlanması için özel tünel” projesi oyçokluğuyla kabul edilmişti. CHP’liler projeye tepki göstermişti. Tünel projesinin ardından camiye özel metro projesi de 2017 yılında duyrulmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca sunulan proje tanıtım dosyasında metronun amacı, “turizm ve ibadet amaçlı ulaşımın sağlanması” şeklinde özetlenmişti.