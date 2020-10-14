Can Dündar'a 22,5 yıldan 35 yıla kadar hapis istemi
MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davada yargılanan Can Dündar'ın 35 yıla kadar hapsi istendi.
MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara Cumhuriyet Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde yer verdiği gerekçesiyle çarptırıldığı 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay'ca bozulan Can Dündar'ın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Dündar hakkında "Siyasal veya askeri casusluk" ve "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçlarından 22,5 yıldan 35 yıla kadar hapis talep etti.
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