Can Dündar'a 22,5 yıldan 35 yıla kadar hapis istemi

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davada yargılanan Can Dündar'ın 35 yıla kadar hapsi istendi.

cumhuriyet.com.tr
14 Ekim 2020 Çarşamba, 14:45
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MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara Cumhuriyet Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde yer verdiği gerekçesiyle çarptırıldığı 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay'ca bozulan Can Dündar'ın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Dündar hakkında "Siyasal veya askeri casusluk" ve "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçlarından  22,5 yıldan 35 yıla kadar hapis talep etti.


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