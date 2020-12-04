04 Aralık 2020 Cuma, 13:47

Can Kazaz

Can Kazaz'ın yeni albümü "Kızılgerdan" dinleyiciyle buluştu. Sanatçı, müzik yolculuğunda yeni bir sayfa açtığı albümünde elektonik ve R&B müziklerini harmanlıyor.

"Yaz Bitince", "Bir Delinin Kaç Cehennemi Olmalı" ve "Sabahlar" teklilerini içeren; aynı zamanda "Bağrı Yanık Dostlara" ve Anıl Piyancı ile ortak çalışması "Başka" şarkılarını da içinde barındıran albümde 11 parça yer alıyor.

'BİRLİKTEYİZ, GÜCÜMÜZÜ DE BURADAN ALIYORUZ'

"Köklerimle yeniden buluştuğum bir albüm olduğu için çok heyecanlıyım" diyen Can Kazaz, yeni albümü hakkında şunları söyledi:

"Senelerdir arzu ettiğim müziği yapmanın ilk adımı 'Kızılgerdan'. Bir albümün prodüktörlüğünü pandemi karantinasında yapmak sanırım ve umarım bir daha başıma gelmez ama alışkanlıklarımı zorlayan bir süreç oldu. Yine de albümün her detayına daha fazla odaklanmak için de zaman kazandırdı.

Albüme ismini veren Kızılgerdan şarkısının klibinde de yansıtmaya çalıştığımız bir tema var. Zor şartlarda iyilik ve iyi işler başarmaya gayret edenlerin yollarına çıkan engeller ve dolayısıyla üzüntülerini görüyoruz. Ama yalnız da değiliz, biz birlikteyiz, gücümüzü de buradan alıyoruz. O yüzden dinleyicilerimin bu yenilenme sürecime olan teveccühü, bana en büyük motivasyon olacak."

Albüme adını veren "Kızılgerdan" şarkısının klibi de albümle eş zamanlı olarak yayımlandı. Klibin yönetmenliğini Öncü Doğu Gürsoy üstlendi.