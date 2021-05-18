Can Yücel Tohum Merkezi'nde üretilen 100 bin fide yurttaşlara dağıtıldı
İzmir Seferihisar’da Can Yücel Tohum Merkezi'nde üretilen 100 bin yerel fide yurttaşlara dağıtıldı.
2011 yılında Tohum Takas Şenlikleri’ni başlatan Seferihisar Belediyesi, yerel tohumun yaşaması için çalışmalarına devam ediyor. Yerel tohumun sürdürülebilirliğini arttırmak amacıyla Can Yücel Tohum Merkezi’nde 100 bin adet fide vatandaşlara ücretsiz bir şekilde dağıtıldı.
Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin 100 bin fide dağıtımı ile ilgili yaptığı açıklamada “Bu hikaye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ile başladı, tohum bankası yapalım, kaybolmaya yüz tutmuş tohumları bir yerde biriktirelim ve gelecek nesillere taşıyalım diyerek yola çıktığımız bir projeydi, ünlü şairimiz Can Yücel'in böyle bir vasiyeti olduğunu duyunca adını gururla Tohum Merkezimize verdik, ardından her yıl tohum takas şenlikleri yapmaya başladık, ama iki yıldır covid nedeniyle yapamaz duruma geldik, bizde burada herkese yüzde yüz yerli atalık tohumlardan ürettiğimiz yirmi dört çeşit 100 bin adet fide dağıtıyoruz” dedi.
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