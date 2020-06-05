Çanakçı’ya 4 HES yetmedi, 5. Darbe de yolda

Giresun’da üzerinde 4 hidroelektrik santralı (HES) bulunan dereye yapılmak istenen 5. HES’e tepki gösteren Çanakçı Belediye Başkanı Tuncay Kasım, “Çocukluğumuz, gençliğimiz, geleceğimiz yok olmak üzere.

Cemil Ciğerim
05 Haziran 2020 Cuma, 06:00
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Bu talana, katliama dur diyemezsek, yarın çocuklarımıza bırakabileceğimiz bir doğamız olmayacak” dedi.

Belediye Başkanı Kasım, “Yapılmaya çalışılan HES, Çanakçı ile Karabörk köyü arasındaki 7 km’lik kısmı kapsamakta.

Çanakçı Deresi mevcut 4 HES nedeniyle doğal dengesine 4 darbe yemiştir zaten. Bu bölümlerde dere artık o eski dere değildir. Ne kırmızı benekli alabalık, ne yassı hasan balığı kalmıştır” diye konuştu.


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