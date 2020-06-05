Çanakçı’ya 4 HES yetmedi, 5. Darbe de yolda
Giresun’da üzerinde 4 hidroelektrik santralı (HES) bulunan dereye yapılmak istenen 5. HES’e tepki gösteren Çanakçı Belediye Başkanı Tuncay Kasım, “Çocukluğumuz, gençliğimiz, geleceğimiz yok olmak üzere.
Bu talana, katliama dur diyemezsek, yarın çocuklarımıza bırakabileceğimiz bir doğamız olmayacak” dedi.
Belediye Başkanı Kasım, “Yapılmaya çalışılan HES, Çanakçı ile Karabörk köyü arasındaki 7 km’lik kısmı kapsamakta.
Çanakçı Deresi mevcut 4 HES nedeniyle doğal dengesine 4 darbe yemiştir zaten. Bu bölümlerde dere artık o eski dere değildir. Ne kırmızı benekli alabalık, ne yassı hasan balığı kalmıştır” diye konuştu.
Video Haberler
- ABD'de polisin yere ittiği yaşlı adam ağır yaralandı
- Uğur Dündar sosyal medyada gündem olan kavgasını anlattı
- Cüneyt Arkın'ın Türkan Şoray itirafı gündem oldu
- HDP'nin 'Darbe var' yürüyüşüne polis müdahalesi
- Canlı yayında vekilerin tutuklanmasını böyle yorumladı
- Eğlenceyi böyle dehşete çevirdiler! Emniyet peşlerinde
- '65 yaş' isyanı türkü oldu! Büyük ilgi gördü
- Çaldığı etleri kardeşinin kasap dükkanında sattırdı
- Beylikdüzü Belediyesi'nden Dünya Çevre Günü'ne özel klip
- Metrobüs ve duraklarda sosyal mesafe hiçe sayıldı