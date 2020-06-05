Çanakçı’ya 4 HES yetmedi, 5. Darbe de yolda

05 Haziran 2020 Cuma, 06:00

Bu talana, katliama dur diyemezsek, yarın çocuklarımıza bırakabileceğimiz bir doğamız olmayacak” dedi.

Belediye Başkanı Kasım, “Yapılmaya çalışılan HES, Çanakçı ile Karabörk köyü arasındaki 7 km’lik kısmı kapsamakta.

Çanakçı Deresi mevcut 4 HES nedeniyle doğal dengesine 4 darbe yemiştir zaten. Bu bölümlerde dere artık o eski dere değildir. Ne kırmızı benekli alabalık, ne yassı hasan balığı kalmıştır” diye konuştu.